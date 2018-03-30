Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». СФО. № 240

Руслан Власов станет министром ЖКХ и энергетики

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Ким , находящийся сейчас в отпуске, в начале апреля покинет свою должность. Поскольку врио губернатора Андрей Травников кадровые вопросы никогда не комментирует, они естественным образом обрастают массой самых разных слухов. В данном случае, уже третий день горожане обсуждают слух о том, что новым министром может стать Руслан Власов, который еще на прошлой неделе занимал пост генерального директора компании «СИБЭКО» . В свои 38 лет он прошел путь от машиниста-обходчика до главы крупной кампании, и, по слухам, шансы стать министром у него есть неплохие.

Комментарий: Депутаты не возражают

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Законодательного собрания Новосибирской области отметил: «Кандидатура вполне достойная. Опытный и ответственный специалист. Мы с ним работали, знаем его компетентность и грамотность во многих вопросах, связанных с ЖКХ. Если это назначение произойдет, думаю, что депутаты будут благодарны».

За аренду муниципальных помещений станут платить меньше

В мегаполисе всегда важным вопросом была аренда площадей, принадлежащих муниципалитету. Вокруг этого традиционно было много споров и слухов. В Новосибирске активно обсуждают информацию, что депутаты новосибирского горсовета примут некое льготное решение по аренде. По слухам, для некоммерческих организаций цены даже снизят, но вот для ТСЖ и политических партий цена будет выше льготной в пять раз.

Комментарий: Льготы будут не для всех

«Ставить цель на сдачу в аренду некоммерческим организациям общественным и пытаться на этом заработать? Извините, там такие расценки, что никогда кардинальных денег бюджет не заработает. Это — поддержка социально общественных организаций», — прокомментировал заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Юрий Зарубин

В новосибирский минкульт возвращается «первое лице местного гламура»

В последние дни в театральных кругах Новосибирска ходит упорный слух о том, что в министерство культуры Новосибирской области возвращается Виктор Буланкин , которого называют «лицом местного гламура». Выпускник Новосибирского театрального училища, в разное время возглавлявший радио «Авторадио-Новосибирск», «Авторадио-Томск», «Energy-Новосибирск» и северскую телекомпанию СТ7, уже работал в ведомстве. В сентябре 2013 года экс-губернатор Василий Юрченко назначил его заместителем министра культуры Новосибирской области, в задачи которого входила работа по повышению имиджа региона. Однако Буланкин не продержался на этой должности и года, уйдя из министерства фактически со скандалом.

«Некомпетентное, непрофессиональное решение, особенно в год культуры, — заявил тогда Виктор Буланкин в адрес занимавшего тогда пост министра Василия Кузина . — Он не понимает, какой урон нанесен министерству».

Комментарий: да он будет работать

«Да, Виктор Буланкин будет работать в министерстве, — заявил «ФедералПресс» министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников , воздержавшийся назвать точную дату выхода Виктора Буланкина на работу. — Но необходимо пройти определенную процедуру для того, чтобы занять государственную должность».

Власти Красноярска забирают Центральный парк у арендаторов

В Красноярске продолжаются скандалы и конфликты вокруг Центрального парка. По слухам, после того как прокуратура Красноярска указала городской администрации на неэффективность использования парка, мэрия решила просто расторгнуть все договоры с его нынешними арендаторами.

Отметим, что контракты эти заключала еще предпредыдущая администрация города в 2002 году. Арендаторы и субарендаторы допустили, по данным прокуратуры, массу нарушений закона, за которыми ни одна мэрия с тех пор не смогла уследить. Кроме того, появились и новые желающие взять парк в аренду. Однако земля, на которой расположен парк, муниципальная. И, как поговаривают, именно на этом основании город намерен забрать парк себе.

Комментарий: «Парк должен быть муниципальным»

Мэр Красноярска Сергей Еремин , комментируя претензии прокуратуры , отметил, что пока представление из надзорного органа администрация не получала. А когда получит — в мэрии разберутся, кто допустил нарушения, и привлекут к ответственности виновных.

В то же время Еремин отметил, что, по-хорошему, парк действительно должен принадлежать городу.

«Парк должен быть муниципальным, чтобы все эти рассуждения убрать. Вторая задача — подойти по-иному к его трансформированию. Он должен предстать в новом современном облике. Мы не можем парк содержать в каком-то убожестве, в котором он есть. Это две задачи, которые мы будем решать», — сказал Сергей Еремин.

Насколько эти намерения реалистичны — пока не очень понятно. Договор с нынешним арендатором, ЗАО «Пикра», заключен в 2002 году на 25 лет. Есть ли механизмы для расторжения контракта — неизвестно.

В Красноярске вводят ограничения на аборты

Вот такие слухи, не больше и не меньше, ходят по городу. Как известно, некоторые депутаты Госдумы и чиновники выходили в последние годы с такой инициативой, однако она не была поддержана. Что же выходит, Красноярск «опередил» даже их? Горожане и верят, и не верят этой информации.

Комментарий: действовать надо убеждением

Как рассказали в пресс-службе крайздрава, никаких запретов, разумеется, нет. Дело в том, что городской роддом №4 выиграл грант конкурса «Православная инициатива 2017-2018». Проект называется «Врачи за жизнь» и направлен на эффективную работу по профилактике абортов.

В каждой из 12 женских консультаций Красноярска будут проходить семинары, организаторами которых станут специалисты кабинета по доабортному консультированию роддома №4. На этих семинарах врачей будут учить, как правильно беседовать с женщинами, собирающимися прервать беременность, как убедить их не делать этого.

Кроме того, среди врачей женских консультаций проведут конкурс: отметят медиков, которым благодаря таким беседам удалось сохранить больше всего жизней. «На протяжении 9 месяцев за каждую сохраненную беременность врач будет получать по символу спасенной жизни — ангелочку из бисера, сделанному учениками школы №150 Красноярска. Подведение итогов и награждение будет приурочено ко Дню матери и будет проводиться в каждой женской консультации города», — рассказали в краевом минздраве

Федеральная целевая программа об охране Байкала провалилась

В области не первый месяц ходят слухи о том, что региональным властям не удалось использовать и половины средств, выделенных федерацией по ФЦП «Об охране озера Байкал». Экологи опасались, что торможение программы не только не решит множество экологических проблем озера, но и сократит суммы последующих вливаний в экологию Прибайкалья из федерального бюджета. Слухи усилила прокуратура, за последние полгода возбудившая десятки дел по нарушениям в экологической сфере. Большинство из них касалось неработающих очистных сооружений на берегу самого озера и у рек, которые впадают в Байкал.

Комментарий: область нарушила на 70 млн рублей

«Из доходов бюджета Иркутской области в марте 2018 года в бесспорном порядке взыскано 70,29 млн рублей за нарушение условий соглашения с Минстроем РФ о субсидиях по ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 гг.» на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска . Были нарушены сроки получения заключения органа госстройнадзора», — подтвердили в Контрольно-счетной палате Иркутской области.

Центр Иркутска стал криминальнее Ново-Ленино

Иркутяне в последние месяцы все чаще жалуются в соцсетях и группах в мессенджерах на воровство и кражи. Горожане с удивлением отмечают, что многие преступления совершаются в центральном районе города, ранее считавшимся более чем благополучным. Сами пострадавшие объясняют это тем, что в центре Иркутска по-прежнему много жилых деревянных домов, часто в аварийном состоянии, которые из-за невысокой платы любят арендовать люди с низкими доходами или вовсе безработные.

Комментарий: Кировский район стал лидером по кражам

Косвенно предположения горожан подтвердились: центр Иркутска — Кировский район — вошел в топ-3 самых криминальных мест областной столицы. Хотя за прошлый год уровень преступности, по данным УМВД по Иркутску, снизился с 173 до 167 случаев на 10 тысяч населения, в трех районах отмечается повышенная криминогенная обстановка.

«Самые криминальные районы Иркутска — центр города, микрорайон Ново-Ленино и предместье Марата, — рассказывает глава полиции межмуниципального управления МВД «Иркутское» Андрей Жбанов. — В центре это объясняется постоянными миграционными потоками и обилием торговых точек. В основном, тут происходят кражи. В Ново-Ленино и Марата сложность в специфическом контингенте».

По словам Жбанова, растущий Ленинский район заселяют, в основном, переселенцы из ветхого жилья и севера — «люди с пониженной социальной ответственностью». Большую часть ново-ленинских преступлений совершают уже судимые пьяные мужчины в возрасте от 25 до 35 лет. В частном секторе Марата, по данным УМВД, выше доля нелегального оборота наркотиков.