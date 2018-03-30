Рюкзак впечатлений: что увезти из Приэльбрусья?

В Приэльбрусье приятно не только подниматься в горы, но и спускаться с них. Внизу туристов ждет горячий шашлык, интересная беседа и море вещей, которые напомнят об отдыхе. Местные рынки — особенно на поляне Азау — очень колоритные, а самое главное, многие товары жители изготавливают своими руками, иногда даже не отходя от прилавка. Наш фотокорреспондент записала истории тех, кто из года в год встречает и провожает гостей гор.

Варенье из зимних воспоминаний

— Да я не засекала никогда, сколько времени занимает сделать одну шапочку — говорит с местным акцентом Фатима, продавец киоска с сувенирами на поляне Азау. — Я и продаю, и вяжу, и другие дела делаю, ну день-два может на шапку уйти.

На витрине у нее два десятка шапочек-зверьков, по 500 рублей каждая.

— Я же не одна вяжу, — объясняет их количество Фатима. — Мы все вместе вяжем, семьями. Сестра или соседка связала и принесла мне на продажу. За сколько шапка продалась, столько она и забирает себе.

Изделия, связанные местными, чуть небрежные, часто из молочной, коричневой и серой пряжи. Именно эти цвета говорят о том, что изделие из натуральной шерсти овец. В Нальчике есть завод, куда рукодельницы отвозят стриженую овечью шерсть, из которой производится пряжа.

Между тем чаще всего у нее покупают не головные уборы, а травы.

— Вот в этих мешочках — те, что я собираю сама на склонах Приэльбрусья. Ещё туристы любят варенье и мёд. Мы сами делаем варенье. У нас много облепихи в Приэльбрусье. Варенье из сосновых шишек, из грецких орехов и из туи часто покупают, потому что оно необычное и красивое, — улыбается Фатима и показывает прозрачную баночку ярко-зеленого цвета с веточками туи.

Ларек с вареньем и мёдом выглядит красочно, сразу хочется что-то купить из всей этой радуги. К тому же варенье из сосновых шишек хорошо помогает при простуде и легочных заболеваниях.

У Фатимы и других продавцов нет арендной платы на рынке, поэтому цены довольно демократичные. Например, популярный у туристов свитер из натуральной шерсти с надписью «Эльбрус» стоит 1000 рублей. Овечьи шкуры — от 1200 рублей, варенье — 150 рублей.

Рашид-хан и юрта в горах

Любому туристу запомнится и юрта Чингисхана на подъезде к поляне Азау.

Киргизстана, Приветливый хозяин юрты Рашид родом из Казахстана . Он рассказывает про шелковый путь, который проходил в Приэльбрусье, — через ущелье Юсенги и перевал Бечо. И эта юрта словно база отдыха для караванов. По словам хозяина, каждый путник оставлял что-нибудь здесь, и теперь это лавка с сувенирами разных народов. Тут есть произведения как местных мастеров, так и вещицы из Казахстана, Таджикистана Алтая . Помимо рассказов и сувениров туристов ждет и чай с казахской халвой.

— Многие приезжают купить мумиё Памира. У меня есть и алтайское мумиё, но памирское чаще спрашивают. Настойка из огнёвки (гусеницы пчелиной моли — Ред.) популярна. Она от многих болезней спасает.

Юрта совсем не выглядит как магазин, больше похожа на жилище. К потолку подвешено древнее деревянное колесо, которое Рашид переделал в светильник. Его он не продаёт, хотя многие просят.

В углу жилища стоит печь и настоящий самовар, в нем хозяин делает чай для туристов. На печи — глиняные чайники ручной работы, привезённые из Казахстана. Они вписаны в интерьер, но их можно купить. Рядом — коробочки с казахским и киргизским чаем.

Про каждый сувенир у Рашида припасена история.

— Вот это шары из местного кавказского камня вулканизита и диабаза. Делает мой знакомый мастер. Шары используют при массаже, сначала нагревают их, а потом катают по телу.

Шашлык на ночь и прощальные вечера

Вечером, когда сувениры куплены и наступает приятная усталость после катания или прогулок, туристы расходятся по уютным кафе, где долго сидят и делятся друг с другом впечатлениями.

Одно из таких заведений — «Аяз» на поляне Чегет, там вечером можно погреться у камина и попробовать национальную еду. Панорамные окна с видом на снежные склоны напоминают альпийский домик.

Официантка Эльмира работает в этом кафе уже пять лет и ни разу не поднималась на канатке, но знает все маршруты и трюки, которые используют фрирайдеры.

— Краем глаза вижу, как гости показывают друг другу видео, рассказывают, как они уехали куда-то далеко за трассу, — говорит она. — Я знаю, что они катались там, где нельзя, в стороне от трасс. Мне кажется, что новички всегда говорят, что трассы крутые, им страшно, они боятся; а те, кто давно катается, наоборот, друг другу рассказывают, куда бы съехать от трассы и где бы найти место со склоном покруче, — рассказывает и улыбается Эльмира.

После катания гости предпочитают заказывать местные блюда: шурпу (суп из баранины), шашлык из баранины, жалбаур (баранья печень, обернутая жиром и запеченная на углях) и, конечно, хычины.

В кафе два зала, оба полные. Место явно пользуется популярностью.

Прогуливаясь по ночной улице и заглядывая в окна кафе, везде можно увидеть людей. Кто-то бурно жестикулирует, что-то рассказывая, кто-то показывает фотографии или фотографируется, а кто-то и вовсе дремлет, положив голову на стол.

Эльмира говорит, балкарцы народ гостеприимный — туристы сидят в кафе до поздней ночи, даже если уже давно всё съели и выпили.

— Ну, мне пора, уже готов жалбаур и шашлык, нужно подавать к столу, — прощается девушка, оглядываясь в окно на мангал, где хозяин кафе снимает сочные куски с шампуров.