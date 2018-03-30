Турне по Чкаловску

глава администрации

На территории городского округа Чкаловск сосредоточено несколько крупных градообразующих предприятий, продукция которых известна далеко за пределами Нижегородской области. Здесь расположено 33 памятника истории, искусства, градостроительства, архитектуры и культуры. Четыре из них — памятники федерального значения. Это выгодно отличает округ, делая его привлекательным не только для туристов, но и инвесторов, людей бизнес-сообщества.

— Места у нас действительно уникальные, — говорит глава городского округа Чкаловск Валерий Быченков. — Но говорить про внушительный вклад туризма в экономическое развитие территории пока рано. Хотя ежегодно к нам приезжает около 70 тысяч гостей. Интересуются фабрикой «Гипюр», мастера которой сумели сохранить вековые традиции уникальной вышивки, храмом рождества Пресвятой Богородицы в Катунках, заезжают в Пурех — вотчину князя Пожарского и музей колокольчика.

Основой же экономики округа по-прежнему является промышленность. На долю самого крупного сектора промышленной сферы — обрабатывающих производств приходится 80,9 процента общего объёма отгруженной продукции. К основным градообразующим сегодня без сомнения можно отнести — Чкаловский электромеханический завод, Чкаловскую судоверфь, завод шампанских вин«Бальзам», предприятие «РОСТ», ну и, конечно, научно-производственный комплекс Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крылья им. Р. Алексеева. В прошлом году здесь торжественно спустили на воду речное пассажирское судно на подводных крыльях класса «Валдай 45Р».

Кстати, в этом году бюджет округа увеличен на 4,2 процента, то есть на 16 миллионов рублей.

— На какие-то глобальные вещи этой суммы не хватит, но если говорить о ремонте объектов социальной сферы или жилищно-коммунального хозяйства, то важны каждые 100 тысяч рублей, — поясняет глава.

Среди них, конечно, подготовка к строительству новой школы. Чкаловск очень нуждается в современном общеобразовательном учреждении. И, судя по настрою главы, всё может получиться. Школу планируют построить на месте старых домов, которые расселили по программе ликвидации аварийного фонда. Уже выбран проект — остановились на варианте Павловской школы на 900 мест.

На территории округа работает Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий — учебное заведение с 95-летней историей. Сегодня это образовательный центр, в котором успешно готовят квалифицированных специалистов для градообразующих предприятий города.

Последние четыре года для Чкаловска несомненно стали периодом активного жилищного строительства. За это время здесь построено жилья больше, чем за последние 15 лет. Во многом благодаря программе ликвидации аварийного фонда. Вместо шести десятков домах возведено 18 тысяч квадратных метров нового жилья.

— Программа расселения аварийного жилья очень эффективная, хотелось бы, чтобы она была продолжена, — говорит Валерий Анатольевич. — Важно, чтобы сохранился формат совместного финансирования — федерация, область, муниципалитет.

Три года округ участвует в программе поддержки местных инициатив.

— В прошлом году все 8 проектов, которые мы заявили, были одобрены и реализованы, — рассказывает глава. — Среди них и укладка твёрдого дорожного покрытия, и обустройство тротуаров, установка бордюров, которых никогда не было в городе прежде, ремонт домов культуры, реанимация системы водоснабжения в населённых пунктах.

Кстати, качество воды в Чкаловске не раз вызывало нарекания. Теперь благодаря тому, что округ вошёл в адресную инвестиционную программу по проектированию водозаборных сооружений, можно рассчитывать на областную субсидию в размере 8,2 млн рублей. Ещё 20 процентов добавит муниципалитет. Деньги направят на разработку проекта.

Обсудив успехи и проблемы округа, вновь переходим к развитию внутреннего туризма. Поговорить есть о чём, совсем скоро 3 марта в Чкаловске в девятый раз пройдёт фестиваль «Чкаловская рыбалка». Ежегодно на него приезжают до 700 человек. Фестиваль настолько популярен, что уже давно вышел на международный уровень — в разные годы участниками фестиваля были гости из Ближнего Зарубежья и далекого Китая

Главное же туристическое событие лета в Чкаловске — фестиваль скоростей «Русские крылья». В День авиации десятки тысяч людей собираются на захватывающее авиашоу «Мне сверху видно все!». Показательные выступления уникальных самолётов малой авиации, выполняющих фигуры высшего пилотажа, впечатляют. Кстати, автор фигур — знаменитый чкаловец, летчик-испытатель Валерий Чкалов

Приезжайте в город крылатой мечты!