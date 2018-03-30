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Псковские пограничники нашли у россиянина книгу Геббельса и орден Славы
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Псковские пограничники нашли у россиянина книгу Геббельса и орден Славы 

АиФ Северо-запад 17 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно со специалистами Псковской таможни пресекли попытку незаконного вывоза из РФ литературы предположительно экстремистского содержания и предметов, возможно, представляющих культурную ценность, сообщили в пресс-службе Погрануправления.
Случай произошел в международном автомобильном пункте пропуска «Бурачки». На выездное направление прибыл микроавтобус «Пежо» под управлением гражданина Российской Федерации 1985 года рождения.
При совместном с сотрудниками Псковской таможни осмотре транспортного средства в салоне были выявлены 70 коробок с неизвестным содержимым. Мужчина с явными признаками волнения поспешил уверить, что в них находятся только книги. Данное обстоятельство послужило принятию решения о целесообразности проведения совместного досмотра.
В итоге в коробках, среди прочего, обнаружены две книги, одна из которых «Последние записи» Йозефа Геббельса, другая — «Застольные разговоры Гитлера» Генри Пикера. Данные книги числятся в Федеральном списке экстремистских материалов министерства юстиции РФ.
Кроме того, в ходе досмотра обнаружены металлические весы, производство которых датировано 1884 годом, и орден Славы 3 степени.
Выявленные предметы и книги изъяты для проведения соответствующих экспертиз, по результатам которых будет принято правовое решение.
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