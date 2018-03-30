Псковские пограничники нашли у россиянина книгу Геббельса и орден Славы

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно со специалистами Псковской таможни пресекли попытку незаконного вывоза из РФ литературы предположительно экстремистского содержания и предметов, возможно, представляющих культурную ценность, сообщили в пресс-службе Погрануправления.

Случай произошел в международном автомобильном пункте пропуска «Бурачки». На выездное направление прибыл микроавтобус «Пежо» под управлением гражданина Российской Федерации 1985 года рождения.

При совместном с сотрудниками Псковской таможни осмотре транспортного средства в салоне были выявлены 70 коробок с неизвестным содержимым. Мужчина с явными признаками волнения поспешил уверить, что в них находятся только книги. Данное обстоятельство послужило принятию решения о целесообразности проведения совместного досмотра.

В итоге в коробках, среди прочего, обнаружены две книги, одна из которых «Последние записи» Йозефа Геббельса , другая — «Застольные разговоры Гитлера» Генри Пикера. Данные книги числятся в Федеральном списке экстремистских материалов министерства юстиции РФ

Кроме того, в ходе досмотра обнаружены металлические весы, производство которых датировано 1884 годом, и орден Славы 3 степени.

Выявленные предметы и книги изъяты для проведения соответствующих экспертиз, по результатам которых будет принято правовое решение.