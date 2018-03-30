Власти намерены трансформировать Росгидромет в госкомпанию

Глава Минприроды Сергей Донской заявил, что министерство ставит приоритетной задачей реформирование системы Росгидромета и создание на его базе госкомпании. Об этом сообщает RNS.

"В качестве приоритетной мы рассматриваем задачу по реформированию системы Росгидромета и создания на его базе соответствующей государственной компании", — сказал Донской.

Он также добавил, что министерству предстоит реализовать задачу по оптимизации метеорологического обеспечения авиации, направленную на учет экономических интересов производителя такой информации и обеспечить ее доступность для пользователей воздушного пространства.

Министр подчеркнул, что на данный момент можно констатировать сохранение высоких показателей оправдываемости и заблаговременности прогнозов погоды и штормовых предупреждений.