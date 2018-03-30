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Что с лицом: Заворотнюк стала копией Бабкиной
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Что с лицом: Заворотнюк стала копией Бабкиной 

Дни.ру 35 минут назад
Фото: Дни.ру
Анастасия Заворотнюк снялась для модного женского журнала. Однако далеко не все поклонники узнали на фото артистку.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Заворотнюк опубликовала обложку нового номера женского журнала. Популярная актриса украсила ее своим лицом. На фотографии Заворотнюк с накинутым на плечи светлом пальто позирует, глядя куда-то вверх. При этом стильно уложенные волосы прикрывают один глаз.
Судя по благодарственной подписи к публикации, Анастасия осталась довольна проделанной работой. А вот ее многочисленные поклонники отнеслись к снимку неоднозначно. Пока одни нахваливали актрису и осыпали комплиментами, другие ее попросту не узнали.
"вначале подумала что бабкина))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", «Думала, что это Анжелика Варум, пока не прочитала надписи на журнале», «Я Вас тоже не узнала! Мне кажется Вы в жизни лучше)», «Анастасия, на себя не похожи, какая-то другая женщина», «Доброго времени суток! Я Вас не узнала на фото!», «Какая красота! Из-за ракурса сначала подумала, что это Надежда Бабкина Она тоже богата привлекательностью) а потом пресмотрелась))))», «Как-то неудачно, один глаз закрыт», «согласна. Испортили человека на фото😐 видимо завистники», — высказались пользователи Сети.
Отметим, что сравнение с певицей Надеждой Бабкиной лишь на первый взгляд может показаться комплиментом. В последнее время артистку часто обвиняют в излишних манипуляциях с внешностью. Дескать, популярная исполнительница переборщила с посещениями кабинета пластического хирурга
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