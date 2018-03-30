НГ-Энерго: электричество для Ямала, будущее для всей страны

Вырабатываемой ГТЭС энергии хватит на обеспечение нефтедобычи, работы приемо-сдаточного пункта нефти и круглогодичного отгрузочного терминала «Ворота Арктики», построенного в акватории Обской губы, потребностей связанных с ними объектов социально-бытового и инженерного обеспечения. Топливом для новой ГТЭС служит попутный нефтяной газ Новопортовского. Генеральным подрядчиком строительства электростанции выступила петербургская компания НГ-Энерго.

Новопортовское месторождение, запасы которого превышают 250 миллионов тонн нефти, — одно из крупнейших разрабатываемых месторождений полуострова Ямал. С его освоением связаны большие перспективы: здесь добывается легкая нефть высокого качества, востребованная на мировом рынке. Удаленность месторождения от большинства основных транспортных артерий заставляет искать новые инженерно-технические решения. Так родилась идея создания единственного в своем роде терминала «Ворота Арктики», так появилась и новопортовская ГТЭС.

"Газовая инфраструктура Новопортовского месторождения — уникальный проект для российской энергетики, отметил Вадим Яковлев , заместитель Председателя Правления, первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" . — Благодаря комплексному решению, реализованному на Ямале, мы получили возможность направить на полезное использование все добываемые здесь углеводороды".

Новая ГТЭС расположена непосредственно на территории месторождения. Основные сооружения объекта: два машинных зала ГТЭС, система газоподготовки, котельная, аварийные дизельные электростанции и силовые трансформаторы мощностью 25 МВт. Всего на станции установлено 6 газотурбинных энергетических агрегатов мощностью 16 МВт каждый, производства АО «ОДК — Газовые турбины», разработанные и изготовленные специально для этого проекта на базе двигателя ПС-90А. Проектная мощность ГТЭС составляет 96 МВт с возможностью расширения до 144 МВт. Для подачи электроэнергии с месторождения на побережье, к терминалу «Ворота Арктики», в 2016 году была построена двухцепная ЛЭП 110 кВ, протяженностью 98 км.

"Пожалуй, наиболее сложным моментом в ходе строительства электростанции были местные климатические условия и связанные с ними транспортные вопросы, — вспоминает генеральный директор НГ-Энерго Андрей Рудской . — Доставка грузов по воде, как только стал лед, невозможна, погода зачастую нелетная, поэтому единственным способом остается переброска на автотранспорте, по зимнику. А это — то еще удовольствие. Но ГТЭС на Новопортовском месторождении — далеко не первый проект нашей компании, реализуемый в условиях Заполярья. Поэтому мы выполнили поставленные задачи в срок. Электростанция позволит обеспечить стабильное энергоснабжение объектов нефтедобычи и отгрузки, повысить их промышленную безопасность и, попутно, решить ряд вопросов социального характера".

Деятельность НГ-Энерго сегодня идеально укладывается в основной тренд развития электроэнергетики России , озвученный в послании Федеральному Собранию Президентом России. В этом отношении проект, осуществленный на Новопортовском месторождении — образцовый, торжество идеи распределенной генерации в пределах отдельно взятого полуострова. С большой вероятностью можно утверждать, что на него как минимум в ближайшие несколько лет будут ориентироваться как на своего рода образец, создавая системы энергообеспечения отдельных предприятий. «Сегодня будущее за распределенной генерацией, — говорит Андрей Рудской. — Такой подход позволяет обеспечить наиболее эффективное расходование ресурсов, полную автономность и энергобезопасность предприятий, а также непрерывность энергоснабжения».

Это действительно так, — эпоха энергетических гигантов прошла. В течение ближайших нескольких десятилетий страна столкнется с необходимостью замены большинства созданных в СССР энергогенерирующих мощностей. Переход от централизованной энергетики к распределенной генерации позволит сделать это максимально быстро, легко и безболезненно. Добавить к этому можно еще и значительную экономию средств. Малые электростанции позволяют значительно экономить на строительстве и обслуживании ЛЭП и не только обеспечивать цеха предприятий и жилые массивы электроэнергией, но и снабжать их теплом, и даже создавать тепличные хозяйства, обеспечивающие россиян овощами и фруктами даже в условиях крайнего Севера. Перед НГ-Энерго это открывает большие перспективы. Равно как и перед всей страной.