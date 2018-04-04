Проверка системы оповещения в Удмуртии, роботы в полях и разлом в Африке: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Доброе утро, Удмуртия! Информагентство «Сусанин» по традиции начинает утро с обзора новостей.

Проверка системы оповещения:

В среду, 4 апреля, в Удмуртии проверят систему оповещения. Электросирены зазвучат в 09:05, сообщает ГУ МЧС по республике.

Жителей просят сохранять спокойствие.

Невыплата заработной платы:

По постанволению прокурора Индустриального района Ижевска следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении ООО «Эксперт-Сервис». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, что руководство общества задолжало 411 тыс. рублей 30 работникам предприятия.

Возбуждено уголовное дело по части 1 и части 2 статьи 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»).

Роботы в полях:

Будет создана система учета сельхозземель, а также порядок отслеживания всех продуктов, которые произвели аграрии. На пашни выпустят роботов-исследователей, которые будут собирать пробы почв, что позволит определять, сколько нужно удобрений и на каких земельных участках.

Сельхозпроизводителям обещают возместить часть затрат на закупку программного обеспечения и спецтехники.

На сегодняшний день только 10% пашни обрабатывается с применением цифровых систем. Неиспользование новых методов ведет к потере до 40% урожая.

Разлом в Африке:

Кении неожиданно появилась трещина шириной 15—20 метров, которая протянулась на несколько километров. По словам ученых, континент может расколоться на две части, пишет RT.

Эксперты прогнозируют, что число землетрясений в этом регионе со временем может увеличиться, поскольку плиты Нубии и Сомали продолжают отделяться друг от друга со скоростью 6—7 мм.

Вся рифтовая долина Эфиопии покрыта вулканическими породами. Литосфера в этой области настолько тонка, что когда-нибудь полностью разрушится. Ученые уверены, что тогда в Индийском океане появится большой остров, состоящий из частей территорий Эфиопии, Кении и Сомали.

Огромная трещина в верхнем слое земной коры в Великой Рифтовой Долине, Кения | Big crack in Kenya

Кения, март 2018 | Kenya, March 2018

Пора шашлыков:

В преддверии майских праздников в Роскачестве начались масштабные проверки производителей мяса для шашлыков. Полуфабрикатты проверят на соответствие ГОСТу и техническому регламенту, а также собственному стандарту ведомства, пишут РИА «Новости»

Эксперты проверят массовую долю мышечной ткани мяса. Отметим, в зависимости от этого, мясо подразделяется на категории: А, Б, В, Г и Д. Категория А считается самой дорогой, поскольку содержит от 80 до 100% мышечной ткани.

Также специалисты проверят мясо на содержание доли оксипролина, что позволит выяснить, насколько мясо «молодое».

Кроме того, в ведомстве проверят шашлыки на предмет соотношения количества мяса и маринада. Так, в мясном полуфабрикате доля мясных ингредиентов должна быть не менее 60%.

Доктор технических наук Анастасия Семенова советует выбирать шашлык, упакованный на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате. Также следует отдавать предпочтение товарам категории А и Б, поскольку в них содержится меньше жира и соединительной ткани. Что касается размера шашлыков, то кусочки должны быть максимально однородны.

Специалисты напоминают, готовить шашлык нужно нужно так, чтобы не появлялись языки пламени. Пламя свидетельствует о содержании канцерогенных веществ, которые могут попасть в мясо. Как напоминают в Роскачестве, самым безопасным является заготовление мяса в фольге.