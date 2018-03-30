Они идеальны: две студентки с Урала стали самыми красивыми в мире

Русские студентки стали самыми красивыми в мире и это официально. Александра Ляшкова победила в международном конкурсе Miss Supermodel Worldwide 2018, а студентка журфака Екатерина Евдокимова заняла второе место.

Александра учится в Пермском государственном институте культуры. Конкурс для нее стал возможностью выйти на международный уровень: красавицу уже зовут к себе сразу три модельных агенства.

Екатерина заканчивает второй курс факультета журналистики Челябинского университета. Ей также предложили начать карьеру в модельном бизнесе, но девушка решила вернуться домой и заканчивать учебу.