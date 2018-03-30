Финансовый блок АвтоВАЗа возглавит Алексей Бобров

"В период передачи полномочий до 1 мая 2018 года господин Мауэрер будет работать в должности старшего советника президента ПАО «АвтоВАЗ», — указывается в сообщении.

"Алексей Бобров, имеющий большой опыт в стратегической и оперативной работе, будет одним из ключевых участников реализации среднесрочного плана развития компании и обеспечит дальнейшее улучшение ее финансовых показателей. Все наши команды окажут ему в этом полную поддержку", — прокомментировал назначение президент АвтоВАЗа Николя Мор