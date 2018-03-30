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Представитель храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских приняла участие в семинаре приходских консультантов
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Представитель храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских приняла участие в семинаре приходских консультантов 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
На днях миссионер-катехизатор храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках приняла участие в семинаре приходских консультантов храмов Юго-Западного викариатства.
Мероприятие состоялось в Миссионерском центре Преподобного Иосифа Волоцкого при храме Преображения Господня в Старом Беляеве.
Семинар провел настоятель храма Преображения Господня в Старом Беляеве протоиерей Роман Марков. Он предложил обменяться мнениями об опыте приходского консультирования в прошедший праздник Крещения Господня. В поддержку этой идеи выступили представители храмов Иконы Божией Матери «Знамение» в Захарьино, Живоначальной Троицы в Старых Черемушках и Преображения Господня в старом Беляеве, которые рассказали о своем опыте миссионерского служения на приходах, поделились наработками и примерами удачных миссионерско-катехизаторских практик.
Диакон храма Преподобной Евфросиньи Московской Николай Тюрин рассказал о том, как важно заранее продумать все организационные моменты работы с прихожанами в Великую Субботу, что позволит избежать проблем, связанных с приходом большого количества людей, тем более, что на этот же день приходится и Двунадесятый праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы.
Продуктивная и заинтересованная дискуссия участников семинара показала, как важны для приходских консультантов рекомендации и координация работы в такие дни, как день Крещения Господня и Великая Суббота.
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