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В Югре появятся новые скверы и парки. Жители выбрали объекты благоустройства
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В Югре появятся новые скверы и парки. Жители выбрали объекты благоустройства 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Голосование прошло в 16 муниципалитетах с 16 по 25 марта. Жители Лянтора высказались за строительство зоны отдыха вдоль берега реки Пим по улице Набережной. В Когалыме наиболее популярным среди горожан стал проект городского пляжа, в Пойковском — инклюзивная спортивная площадка на базе СК «Сибиряк». В этих муниципалитетах проголосовало более 40% жителей, сообщает Центр развития ЖКК и энергосбережения Югры.
Жители Югорска сделали свой выбор в пользу благоустройства территории от ЦК «Югра — Презент» до почты. В Сургуте горожане отдали большее число голосов за сквер «Театральный», в Урае — за территорию набережной реки Конда, в Лангепасе — парковую зону в границах лыже-роллерной трассы, в Мегионе — «Аллею Славы» по улице Строителей, в Нижневартовске — благоустройство сквера по улице Строителей.
Жители Нефтеюганска назвали наиболее важным благоустройство территории 12 микрорайона у школы №9. В Пыть-Яхе наиболее востребованным у горожан стал парк «Сказка». Жители Федоровского решили привести в должный вид тротуар по улице Ломоносова. В Нягани отдали предпочтение скверу «Восточный», в Радужном — парку Победы, в Ханты-Мансийске — реконструкции пандусов-тротуаров в районе храма «Воскресения Христова». В Советском по итогам голосования будет обустроена аллея по улице Киевской.
Фото Евгения Поторочина
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