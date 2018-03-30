«Мы в ответе за них». Профессор биологии — о культуре людей и животных

Корреспондент «АиФ-Новосибирск» встретился с доктором биологических наук, одним из ведущих в мире специалистов в области исследования поведения и коммуникации животных Жанной Резниковой и узнал, почему животные эволюционируют быстрее людей и как звери демонстрируют абстрактное мышление.

Собака — не вещь

Светлана Фролова , «АиФ-Новосибирск»​: До сих пор домашнее животное по российскому законодательству считалось вещью. А по законопроекту, который готовится, — это живые, а значит, чувствующие существа. Нужен такой закон?

Жанна Резникова: Удивительно, что его до сих пор в России не приняли. Потому что права животных охраняются во многих странах: когда мы, учёные, отправляем статью в какой-нибудь международный журнал, нам всегда задают вопросы о соблюдении правил международной этики. Даже когда речь идёт о грызунах, эксперименты с ними должны быть этичными.

— Ходят слухи, что сейчас массово убивают бродячих собак и кошек, готовясь к чемпионату мира по футболу…

— Думаю, это дикое решение проблемы. Убийства происходят нередко на глазах у детей, да к тому же часто гибнут не только бродячие, но и домашние животные — всё это является грубым нарушением прав человека. Проблема эта сложная, её в разных странах решают по-разному. В Турции , например, кастрируют собак, метят бирками уши. Они ходят по улицам добрые и настолько сытые, что из пирожков, которые им дают люди, выедают только начинку. Но, может, это особенности менталитета турок и их собак? Не во всех странах такая благостная картина, и чаще всего собаки, пойманные на улицах, содержатся в приютах, а сравнительно долгая жизнь им обеспечена только в частных. У нас необходимо совершенствовать законодательство и работать с населением: выписывать штрафы за плохое поведение собак и их хозяев, и уж конечно — за то, что животных выбрасывают на улицу.

— А в советское время было меньше бродячих собак?

— Я вспоминаю себя в начале шестидесятых, когда у нас с одноклассниками было такое выражение: «гонять собак на улицах». Это означало «тусоваться» с собачьими стаями. Было немало бродячих псов. Может, они хуже выживали? Да и больше стало людей, которые сначала заводят собак, а потом их выбрасывают. Это уже проблема человеческой культуры, ответственности.

От инновации к традиции

— Говорят, что вы обнаружили язык у муравьёв? И что это означает — неужели есть культура у насекомых?

— Сначала определимся, что мы понимаем под культурой у животных. В этологии (дисциплина зоологии, изучающая инстинкты животных, в том числе людей) это понятие вызывает много споров. Когда говорят о культуре у животных, то сразу же в памяти всплывают два классических примера — это синицы, которые проклёвывают крышки бутылок и достают молоко (точнее, доставали раньше), и японские макаки, которые до сих пор моют сладкий картофель.

Почему же синицы уже не расклёвывают крышки бутылок, хотя бутылки до сих пор доставляют к дверям коттеджей? Это явление было обнаружено впервые в 1921-м году. А в 1949-м Роберт Хайнд и Джеймс Фишер опубликовали статью уже с подробной картой того, как эта традиция распространилась. Но начиная с 2000-х синицы перестали это делать, потому что гомогенизированное обезжиренное молоко перестало их интересовать. И второй пример — это с японскими макаками, которые моют в морской воде картошку, потому что им не нравится, что песок скрипит на зубах, а от мытья она ещё и приобретает солёненький вкус.

Сейчас считают, что это всего лишь поведенческие традиции (укоренение новой поведенческой модели в популяции). А культура — это целый блок таких традиций.

Знаковой статьёй в этой области была статья в 1999 году в журнале Nature, которая называлась Сhimpanzeeculture, под авторством целого коллектива приматологов, включая известную всем Джейн Гудолл. У шимпанзе, оби-тающих в семи разных заповедниках Африки, нашли 39 разных моделей поведения: в том числе использование различных предметов, орудий, брачные танцы и так далее. А вот это уже целый блок поведенческих традиций. Похожие проявления нашли у орангутанов и морских кито— образных — косаток. Отмечу, что в международной команде, изучающей китов, лидирующую роль играют сотрудницы Московского и Санкт-Петербургского университетов Ольга Филатова и Татьяна Ивкович.

Разница между культурой и поведенческой традицией — количественная. Советский генетик Михаил Лобашев в 60-х годах двадцатого века назвал это явление сигнальной наследственностью.

— Каким образом инновация становится культурой?

— Инновация должна не генетическим путём, а путём подражания, то есть социального обучения, закрепиться и стать устойчивой, проявляемой традицией. Вспомним фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», там начальник пионерского лагеря говорит про мальчика: «Костя стал фехтоваться на палках — и все стали фехтоваться, даже девочки». Вот так же и передаётся поведенческая традиция — с помощью подражания.

— В чём же тогда отличие человека от животного?

— Если мы решим написать портрет человека, то увидим, что многое у него осталось от животных. Сейчас мы уже не можем сказать, что человек отличается от животных тем, что использует орудия труда. Нельзя сказать, что у человека есть язык, а у животных его нет. К тому же животное, обученное языку-посреднику (например, язык жестов у приматов), демонстрирует развитие примерно на уровне четырёхлетнего ребёнка. Неверно также, что только у человека есть сознание: доказано, что звери могут поставить себя на место другого и идентифицировать себя в зеркале. Конформизм, зачатки религиозного поклонения — всё это есть у животных… В общем, найти одно коренное отличие уже не так-то и просто.

— А можно считать, что мы живём среди параллельных цивилизаций?

— Думаю, нет. Потому что то, что мы наблюдаем у животных, — это всё же не цивилизация. Ведь в понятие цивилизации в первую очередь входят материальные носители культуры.

— То есть цивилизация у животных будет тогда, когда муравьи научатся писать книги?

— Ну разве что… А пока что муравьи не пишут книги, но «библиотека» существует в виде отдельных особей, которые переживают зиму, — они носители традиций. Потому что весной эти насекомые выходят на территорию и помогают восстанавливать контур территории, они помнят, где были их дороги и кормовые деревья… Но особи с таким высоким уровнем социальной организации составляют около 1% из примерно 15 тысяч видов муравьёв, обитающих на нашей планете.

— А к абстрактному мышлению животные способны?

— Да. И не только наши ближайшие родственники человекообразные обезьяны, но также пчёлы и муравьи, врановые птицы, дельфины, собаки и многие другие. Некоторые виды могут решать интеллектуальные задачи на уровне, превосходящем человека. Например, крыса не найдёт себе равного среди людей в решении лабиринтов. А голуби превосходят человека в задачах стереометрического 3D преобразования. Впрочем, это не значит, что голуби так же замечательно могут решать задачи других типов. Но если взять человека как вид, то как раз его интеллект универсален. А интеллекты животных узко направлены: «видовая гениальность» у каждого вида своя.

— Почему же шимпанзе, пользующиеся орудиями труда, до сих пор сидят голые под дождём и не развиваются?

— Дело в том, что очень часто инновации умирают вместе с их носителями. Например, Джейн Гудолл сорок лет назад наблюдала две популяции приматов — в одной пользовались камнями, в другой — нет. И вот в той, в которой таких умельцев не было, вдруг появились два подростка, которые камнями убивали скорпионов и кололи орехи. Исследовательница предсказала, что лет через 10 в этой группе многие наблюдавшие за этими двумя тоже начнут пользоваться камнями. Но этого так и не случилось. Животные не спешат осваивать новые формы поведения.

— А почему человек не эволюционирует?

— Эволюционирует. Например, становится устойчивей к некоторым болезням, приобрёл способность переваривать молоко. Есть и другие изменения. О них можно почитать на сайте Антропогенез.ру.