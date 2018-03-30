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В Курске откроют три лодочные переправы
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В Курске откроют три лодочные переправы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В случае подтопления в Курске откроют три лодочные переправы, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Коммунальщики занимаются открытием и очисткой ливнеприёмных решеток, прочисткой каналов, лотков от ила и грязи, очисткой канав от сорной растительности, разбором завалов.
В целях минимизации подтопления низменных территории Сеймского и частично Центрального округа установят насосы для откачки воды с улиц Литовская, Бочарова и Малиновых переулков, а на улице Прилужная в случае подтопления планируют установить временный мост.
В Железнодорожном округе планируют открыть три лодочные переправы:
Кривецкий мост — улица Тимская;Школа № 16 — проток Кривец;улица Водяная — улица Сушковская.
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