В случае подтопления в Курске откроют три лодочные переправы, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Коммунальщики занимаются открытием и очисткой ливнеприёмных решеток, прочисткой каналов, лотков от ила и грязи, очисткой канав от сорной растительности, разбором завалов.
В целях минимизации подтопления низменных территории Сеймского и частично Центрального округа установят насосы для откачки воды с улиц Литовская, Бочарова и Малиновых переулков, а на улице Прилужная в случае подтопления планируют установить временный мост.
В Железнодорожном округе планируют открыть три лодочные переправы:
Кривецкий мост — улица Тимская;Школа № 16 — проток Кривец;улица Водяная — улица Сушковская.