В Курске откроют три лодочные переправы

В случае подтопления в Курске откроют три лодочные переправы, сообщила пресс-служба регионального МЧС

Коммунальщики занимаются открытием и очисткой ливнеприёмных решеток, прочисткой каналов, лотков от ила и грязи, очисткой канав от сорной растительности, разбором завалов.

В целях минимизации подтопления низменных территории Сеймского и частично Центрального округа установят насосы для откачки воды с улиц Литовская, Бочарова и Малиновых переулков, а на улице Прилужная в случае подтопления планируют установить временный мост.

В Железнодорожном округе планируют открыть три лодочные переправы:

Кривецкий мост — улица Тимская;Школа № 16 — проток Кривец;улица Водяная — улица Сушковская.