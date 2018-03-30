Пять причин создать волонтерскую ассоциацию: мнение эксперта

Зачем объединять волонтерские движения и как развить добровольческий сектор в России ? Об этом рассказал директор Союза волонтерских организаций и движений (СВОД) Владимир Хромов

В последние годы в России добровольческие движения набирают силу, отмечает директор Союза волонтерских организаций и движений Владимир Хромов. Мощным толчком стало формирование корпуса спортивных волонтеров для проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году. Но в отдельных секторах волонтерство, безусловно, развивалось и раньше.

"Тем не менее крупных волонтерских движений не так много, как хотелось бы", — рассказывает он.

Одна из причин медленного развития добровольчества — разобщенность в волонтерском секторе. Многие некоммерческие организации слабо взаимодействуют друг с другом, и это значительно тормозит процесс как вовлечения новых людей в волонтерство, так и повышения профессионализма самих волонтерских движений в части волонтерского менеджмента.

Объединение волонтерской НКО с коллегами дает множество преимуществ. Для этого есть несколько причин.

Причина№1: единое информационное пространство

Лидеры и организаторы волонтерских движений общаются, взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией и опытом.

Например, в ассоциации «СВОД» есть внутренняя новостная рассылка. Важные новости и события, которые происходят в организациях, входящих в союз, присылаются в рассылку, совместно обсуждаются, и по итогам принимаются совместные решения. Это удобно, потому что часто у одной организации есть опыт и знания, актуальная информация, которых нет у других. Таким образом происходит быстрое информирование коллег по наиболее важным и срочным вопросам. Особенно это бывает важно, когда необходимо донести консолидированную точку зрения волонтерских НКО до органов власти.

Причина №2: защита интересов волонтерских НКО — членов ассоциации

К сожалению, на практике нередко возникают такие ситуации, когда стабильно действующую волонтерскую группу перестают пускать в социальное или медицинское учреждение, в котором волонтеры оказывают помощь. Причины таких негативных событий могут быть разными, но наиболее частые — это смена руководства, с которым было согласовано использование волонтерами помещений, либо предъявление дополнительных требований по прививкам и медицинским осмотрам.

Часто отношения между некоммерческой волонтерской организацией и государственным учреждением, в котором помогают волонтеры, строятся на основе устных договоренностей.

"Такая практика до сих пор, к сожалению, распространена. При разработке федерального законодательства по добровольчеству (волонтерству) широкой группе экспертов (в которой участвовал и наш союз) удалось выработать решение этой проблемы. С 1 мая 2018 года вступит в силу ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», в соответствии с которым будут разрабатываться регламенты взаимодействия волонтерских НКО и казенных учреждений на федеральном уровне, на уровне субъектов, муниципалитетов", — подчеркивает руководитель СВОДа.

Причина № 3: объединение для совместных волонтерских проектов

Несколько волонтерских организаций могут совместно придумать и реализовать общие проекты, например благотворительные ярмарки или социальные форумы.

"Провести одному подобные мероприятия весьма сложно. Когда есть союз, организационные усилия равномерно распределяются по мере возможностей членов: кто-то предоставляет команду людей, кто-то — информацию, кто-то находит помещение, кто-то вкладывает денежные средства", — делится Владимир Хромов.

Возможность делать совместные проекты — еще одно важное преимущество объединения (ассоциации) волонтерских НКО. Пять причин создать волонтерскую ассоциацию\: мнение эксперта

Причина №4: взаимопомощь и обмен рекомендациями

Не секрет, что последние несколько лет государственные гранты и субсидии являются важным источником ресурсов для финансирования проектов НКО. Члены ассоциации могут подтверждать опыт и достижения коллег рекомендательными письмами, которые можно включить в состав грантовой заявки.

Также члены ассоциации могут помочь подобрать необходимых для реализации программы экспертов с высоким статусом и профессиональными компетенциями. Это существенно повышает шансы волонтерской НКО получить государственные средства на развитие.

Причина№ 5: ассоциация — это союз равных участников

В союз входят полноценные самодостаточные организации со своими целями. Успех взаимодействия в рамках ассоциации состоит в способности найти общие интересы и основы для взаимодействия. Тогда у всех членов появляется понимание, что они участвуют в общем деле.

"Члены союза вкладывают силы не только в свою организацию, но и в развитие сектора в целом", — подчеркивает Владимир Хромов.

Это принципиальный акцент: ассоциация работает не только в своих внутренних масштабах, но и активно влияет на события и процессы, определяющие развитие волонтерства в масштабах страны.

В СВОДе выстроена прозрачная процедура принятия решений. Высшим органом управления является общее собрание союза, которое принимает стратегические решения; их исполнение реализует совет союза, а ежедневную работу выполняют директор и управленческая команда.

"При принятии всех решений члены союза обсуждают ситуацию, находят устраивающий большинство компромисс. Но также очень важно, что лидеры движений — членов союза являются единомышленниками и сходны по ценностям. Этот принцип обеспечивает качество принимаемых решений и удовлетворенность ими", — объясняет глава союза. Пять причин создать волонтерскую ассоциацию\: мнение эксперта

Работающий пример

Ассоциация НКО «Союз волонтерских организаций и движений» — это объединение крупных волонтерских движений. На членство в нем могут претендовать организации, в которых 100 и больше волонтеров.

"Мы стараемся выступать в первую очередь как экспертное сообщество, сообщество самодостаточных крупных движений. Это обеспечит нам качество экспертизы, качество представительских функций и качество защиты интересов сектора", — рассказывает Владимир Хромов.

В союз не может вступить ни одна организация, созданная при участии государства. «Такой подход выбран не потому, что такие волонтерские движения плохие, а потому что для нас важна независимость», — комментирует Владимир Хромов.

Еще один формальный критерий для вступления в союз: некоммерческая организация, которая хочет вступить в СВОД, должна заручиться минимум двумя рекомендациями действующих членов союза. «Этот критерий связан с тем, что мы хотим понимать и знать, с кем мы общаемся, кто хочет вступить в союз», — говорит глава союза.