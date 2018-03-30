Как изменился мир за 20 лет: 10 занимательных фактов

Москва , 30 марта — «Вести. Экономика». Последние два десятилетия были отмечены огромным прогрессом и появлением целого ряда инноваций. Только представьте себе: в 1998 году мобильные телефоны были редкостью, люди могли только мечтать о беспилотных автомобилях, а интернет для многих казался чем-то недостижимым. Сейчас все совсем иначе, мир изменился. Ниже мы расскажем об основных переменах, которые произошли в мире за последние 20 лет. Мировое население резко выросло

В 1998 году население мира приближалось к важной отметке. Тогда оно составляло 5,9 млрд человек, а в следующем году уже достигло отметки в 6 млрд За последние двадцать лет население мира выросло до 7,6 млрд человек. Так, только в США население выросло с 275 млн до 327 млн человек за этот период. Все больше людей живет в городах

Это очень масштабный процесс, который происходит во всем мире. 20 лет назад менее половины мирового населения проживало в городах, согласно данным Всемирного банка . Но в 2007 году городское население в мире выросло до отметки в 50%. Сегодня 55% мирового населения проживает в городах. Согласно прогнозу ООН , этот показатель может вырасти до 66% к 2050 году. Здания достигли невероятных высот

В 1998 году только что построенный небоскреб Petronas Twin Towers в Малайзии достигал высоты всего в 451 метр и считался самым высоким зданием в мире. С тех пор было построено огромное множество небоскребов в разных странах мира, и они становятся все выше и выше. В настоящий момент самым высоким считается Бурдж-Халифа в Дубае , высота которого достигает 828 м. Это почти вдвое выше небоскреба в Малайзии, который опустился на 15 место в рейтинге самых высоких небоскребов. Интернет изменил всю нашу жизнь

Сегодня сложно представить нашу жизнь без интернета, однако она именно такой и была 20 лет назад. В 1998 году в США, самой развитой экономике мира, только 41% взрослых имели доступ в интернет, по сравнению с 89% сегодня, согласно данным Pew Research Center. В 1998 годы была создана компания Google, однако в то время она была совсем не такой, как сегодня. В настоящий момент интернет изменил практически все аспекты нашей жизни — как мы общаемся, как мы совершаем покупки, как мы путешествуем, как мы развлекаемся и многое другое. Соцсети завоевали мир Один из самых мощных способов применения интернета сегодня — это социальные сети. Все больше и больше людей имеют страничку в социальных сетях, что позволяет им общаться, узнавать новости и делать многое другое, что двадцать лет назад казалось немыслимым. Так, по прогнозам, через три года число пользователей социальных сетей во всем мире вырастет до 3 млрд человек. Мобильные телефоны — это необходимость, и они есть почти у всех

Как и другие виды технологий, мобильные телефоны получили широкое распространение за последние 20 лет. Так, в США количество владельцев мобильных телефонов составляет 95% населения страны по сравнению с 60% в 1996 году. В России сейчас количество пользователей мобильных телефонов также значительно увеличилось, и теперь почти у каждого есть мобильный телефон, ставший неотъемлемой частью повседневной жизни. Люди стали меньше верить банкам

Наша страна пережила множество экономических кризисов, которые случались и раньше. В целом, после 1991 года доверие к финансовым институтам в нашей стране оставалось довольно-таки невысоким, так как люди, пережившие один из самых серьезных экономических кризисов в современной истории, не могли доверять свои деньги банкам и другим финансовым институтам. Но подобная ситуация наблюдается не только в нашей стране, но и в других странах мира. Этому, в частности, способствовал мировой экономический кризис 2008 года, который также пошатнул доверие людей к банкам и финансовым институтам. Возможно, именно поэтому сейчас такой популярностью стали пользоваться криптовалюты, которые не имеют отношения к банковским системам. Появились беспилотные автомобили

Всего за 20 лет беспилотные автомобили перестали быть мечтой и стали реальностью. Идея беспилотного автомобиля еще в 90-е годы казалась чем-то нереальным и фантастическим, однако уже сейчас такие компании, как Tesla, GM, Ford , Uber, Google , и Apple занимаются разработками в этой области, а беспилотные автомобили проходят тестирования в крупнейших городах мира. Изменение климата стало печальной реальностью

Ученые вели исследования по вопросам изменения климата уже много лет, однако эффекты от этого изменения стали заметны в последние годы. С огромной скоростью идут процессы, связанные с климатическими изменениями. Так, последние четыре года стали самыми жаркими в истории. Помимо этого, многие страны переживают последствия изменения климата в виде усиления частоты ураганов и наводнений, некоторые города находятся под угрозой затопления. Вопросы экологии играют все более важную роль в международной повестке. На первый план выходят новые социальные вопросы

Каждое поколение выносит на передний план новые социальные вопросы, и многие вопросы стали актуальными в последние годы. Сейчас все чаще говорят о неравенстве, причем не только о неравенстве доходов, но и о гендерном неравенстве, расовом неравенстве, о несправедливости судебной системы и многих других вещах. Борьба за права ЛГБТ-сообщества также стала тенденцией последних лет.