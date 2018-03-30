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Тротуар вдоль Остафьевского шоссе приведут в надлежащее состояние
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Тротуар вдоль Остафьевского шоссе приведут в надлежащее состояние 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Заседание Совета депутатов
Вопрос надлежащего содержания тротуара вдоль Остафьевского шоссе до улицы Ореховой, в селе Троицкое поселения Рязановское, был задан жительницей Щербинки депутатам Совета депутатов городского округа.
Владимир Овдиенко, Олег Садовский и Иван Беляков инициировали обращение в Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) — орган, осуществляющий систематическое наблюдение (мониторинг) за состоянием объектов благоустройства в городе Москве.
По информации ОАТИ, в 2017 году организацией ООО «СК Империал» проводились работы по устройству тротуара в рамках проекта «Локальные мероприятия на территории ТиНАО города Москвы по созданию транспортной инфраструктуры для организации транспортного обслуживания автобусного маршрута № 15 „ж.д.ст. Щербинка — пос. Фабрика им. 1-го мая — д. Мостовское“. Заказчик — ГУП города Москвы „Мосремонт“. До настоящего времени данный тротуар не передан на обслуживание эксплуатирующей организации.
По итогам проведенного обследования территории, представителями ОАТИ направленно обращение в Администрацию поселения Рязановское для организации работ по устранению выявленных нарушений.
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