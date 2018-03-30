Девять самых интересных ЖКХ-стартапов в России

1. «Лига ЖКХ»

Чем занимаются: помогают жителям сократить расходы на коммуналку и отремонтировать подъезды

Где и когда появились: в Екатеринбурге в 2012 году.

Как работают: Местные СМИ называют «Лигу» «управляющей компанией для хипстеров»: изначально жэк задумывался как IT-стартап. Сейчас «Лига» помогает решить три главные проблемы жильцов: проконтролировать, куда УК тратит деньги, вызвать мастера без того, чтобы звонить в диспетчерскую целый день, и выбрать дизайн подъезда для ремонта изнутри и снаружи.

Для каждого дома, который обслуживает компания, открывается отдельный счет в банке. Данные о том, куда УК потратила средства после оплаты счетов, поступают на сайт. Житель дома также может пользоваться специальным мобильным приложением и «личным кабинетом» на сайте компании: через него можно оплатить счета, оставить онлайн-заявку на вызов мастера и оценить работу УК.

Кроме этого, у «Лиги» есть еще один специальный сайт — «Конструктор подъездов». Здесь представлено фото старого подъезда, который можно проапгрейдить разными способами: заменить двери и пандус, установить перила и клумбу и т.д. Также можно выбрать, каким цветом покрасить стены внутри. При выборе указывается стоимость каждой работы и всего ремонта.

Чего добились: сейчас «Лига» обслуживает 27 домов. Пока это немного — если считать, что в Екатеринбурге 30 млн кв.м жилья, то доля «Лиги» на рынке — меньше процента. Пригласить компанию к себе хотят еще 239 домов — не только из Екатеринбурга, но и из других городов.

Работа компании при этом осложняется постоянными угрозами и нападениями. Первый офис «Лиги» был сожжен, во второй кидали дымовые и шумовые гранаты, по третьему дважды стреляли по окнам. В октябре 2017 года одному из работников разбили голову о трамвайные рельсы — после этого он уволился, еще один сотрудник ушел после стрельбы по окну офиса через месяц. Директор по развитию «Лиги» Илья Сотонин винит в этом другие УК, работающие в городе с 1990-х годов. Одна из них — УК «Ардо», обвинила Сотонина в клевете. В феврале 2018 года она предъявила предпринимателю иск о защите своей деловой репутации.

Несмотря на это, в ноябре 2017 года у «Лиги» появился первый инвестор — сообщалось, что он вложил в компанию 5 млн рублей за долю в 5% в бизнесе. Как уточнил Rusbase Сотонин, этим инвестором стал франчайзи «Додо Пиццы» в Сургуте Александр Богомолов ; сейчас он переехал в Екатеринбург и помогает «Лиге» находить новых клиентов в Сургуте.

Богомолов подтвердил эту информацию: по его словам, на первом этапе «Лига» подключит в Сургуте 4 дома общей площадью 40 тыс.кв.м. Компания планирует принимать заявки и из других городов. Также в «Лиге» задумываются о выходе на ICO, но пока ждут принятия закона о регулировании криптовалют. Проект этого закона Минфин представил в январе 2018 года.

2. «Элдис»

Чем занимаются: помогают разобраться с общедомовыми счетчиками

Где и когда появились: в городе Старая Русса Новгородской области в 2012 году; офис компании зарегистрирован в Санкт-Петербурге

Как работают: сервис помогает вовремя проверять работу общедомовых счетчиков. Счетчики подключают к системе, после этого данные автоматически поступают в программу, затем в ней формируются ежемесячные отчеты о потреблении ЖКХ-услуг и теплопотерях здания.

Услугами «Элдис» пользуются тепловые компании и другие ресурсоснабжающие организации (80% клиентов), сервисные компании, а также УК (5-7%) — в основном, частные. По данным компании, на наведении порядка и контроле за приборами учета им удается сэкономить 7,5-10% расходов.

Символом «Элдис» является осьминог — недавно компания придумала с ним специальные стикеры для Telegram.

Чего добились: сейчас «Элдис» работает в 68 регионах РФ , услугами сервиса пользуются 3800 организаций. Компании дважды удалось привлечь инвестиции от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ): в 2014 году — 1,4 млн рублей, в 2017 году — еще 15. Прошлой осенью правительство Новгородской области запустило пилотный проект с участием «Элдис». По словам Власова, первый этап этого проекта уже завершен: к системе подключили 200 образовательных учреждений региона.

С апреля компания начнет тестировать технологии квартирного учета и изучать, как снизить расходы на общедомовые нужды в жилых домах. Для этого «Элдис» ищет управляющие компании в Новгороде, которые будут готовы поучаствовать в этом проекте. Кроме России, компания работает в Казахстане и в Молдавии , к сервису «есть хороший интерес» со стороны Украины . Привлекать новых инвесторов компания собирается не раньше конца 2018 года.

3. «Домсканер»

Чем занимаются: помогают проводить собрания жильцов: очно и в режиме онлайн

Где и когда появились: в Красноярске в 2015 году

Как работают: сотрудники ТСЖ, УК или сами жители оставляют заявку на сайте для подключения к сервису. Собственники, которые не имеют доступа в Интернет, голосуют на обычных бумажных листах и сдают их администратору дома. Администратор вносит заполненные бланки в систему, и они также участвуют в общем подсчете.

После завершения голосования система автоматически заполняет все необходимые формы документов, в том числе, протокол общего собрания жильцов. Готовый протокол с подсчитанными голосами передается в систему ГИС ЖКХ. На все это уходит не больше пяти дней.

Сервис также помогает собственникам подготовить полный пакет документов для проведения собраний в обычном режиме. Как правило, такой услугой пользуются собственники нежилых помещений, которым необходимо решение собрания для перестройки этих помещений под новый бизнес.

Чего добились: по данным сервиса на декабрь 2017 года, к онлайн-собраниям подключились 309 домов по всей России — от Москвы до Уссурийска . За два года с помощью «Домсканера» было проведено почти 250 онлайн-собраний. Сейчас на них приходит около 30 заявок ежемесячно: 65% — от председателей домовых советов, ТСЖ и активных собственников, остальные — от УК, которым необходимо провести отчетно-выборное собрание жителей дома. Услуга по подготовке документов юристами для обычных встреч жителей пока, впрочем, более востребована: с начала запуска таким образом было организовано 6430 собраний.

4. «Умный житель»

Чем занимаются: помогают оплатить ЖКХ онлайн и вызвать электриков и сантехников без звонков в диспетчерскую

Где и когда появились: в Москве в 2016 году

Как работают: «Умный житель» — это мобильное приложение, с помощью которого можно оплачивать коммунальные платежи онлайн, сдавать показания со счетчиков, вызывать мастера для ремонта, получать сообщения от своей управляющей организации и новости об изменениях в сфере ЖКХ. За оплату ЖКУ сервис берет комиссию 2%, прочие функции бесплатны. Кроме этого, в приложении житель может найти информацию о своем доме (год постройки, количество жилых и нежилых помещений и т. д.), телефоны аварийных служб, контакты своей УК и диспетчерской.

Чего добились: По данным сервиса, сейчас к нему подключены 573 тысячи квартир и 102 управляющей компании и почти 10 тысяч офисов. За год приложение скачали около 7000 раз, жители оплатили 4000 счетов и решили больше 2000 вопросов.

5. «Спутник»

Чем занимаются: позволяет следить за домом и офисом с помощью смартфона

Где и когда появились: в Москве в 2016 году, разработкой проекта занималась компания-резидент «Сколково» — ООО «Спутник».

Как работают: «Спутник» — это управляемый через интернет IP-домофон. К нему прилагается встроенная IP-видеокамера и мобильное приложение для видеозвонков. Камера записывает на сервер все, что происходит перед подъездом и снимает всех входящих крупным планом. Через приложение можно посмотреть, например, кто поцарапал машину, кто и когда заходил в подъезд. К нему также можно подключить дополнительные камеры во двор или внутри подъезда.

С помощью мобильного приложения можно также принимать звонки в домофон: при этом хозяин квартиры видит лицо звонящего и может открыть ему дверь прямо с телефона. Те, у кого смартфонов нет, могут принимать звонки как обычно. На входе и выходе из подъезда домофон проговаривает важные сообщения — об отключении горячей воды или перекрытых дорогах, может предупредить о том, что ожидается дождь. При пожаре включается поквартирное информирование — тогда домофонные трубки переходят в режим громкоговорителя.

6. «Наносерв»

Чем занимаются: позволяют сохранить тепло в жилых домах и офисах

Где и когда появились: в Краснодаре в 2012 году (с 2014 года «Наносерв» продвигает свои товары и услуги под собственной маркой — «Бонака»).

Как работают: основатели «Наносерв» придумали способ избавить системы теплоснабжения от накипи, которая скапливается в трубах жилых и промышленных зданий. Как оказалось, очистить трубы и котлы изнутри можно с помощью молочной сыворотки и бактерий. В молочной сыворотке постоянно генерируется больше 30 органических кислот; если в нее добавить генномодифицированные бактерии и ферменты, этот нетоксичный раствор легко уберет солевые отложения и накипь.

Чего добились: по данным самой компании, за шесть лет с момента создания ей удалось очистить более 1500 объектов в России и в других странах (у компании более 60 дилеров за рубежом — в СНГ, в Европе и даже в Индии ). В 2014 году «Наносерв» получила грант в 5 млн рублей после победы на конкурсе Generarion S и 1 млн рублей от Фонда Бортника , в 2015-м — выиграла «Стартап-тур» и стал резидентом «Сколково», а в 2016-м — получила грант от «Сколково» в размере 5 млн рублей на разработку новых продуктов и научные исследования.

7. «Всеведа»

Чем занимаются: помогает управляющим компаниям и поставщикам коммунальных услуг рассчитывать плату за ЖКХ по закону

Где и когда появилась: в Москве в 2010-м году.

Как работают: «Всеведа» — это как 1С, только для ЖКХ и в «облаке», говорит основатель компании Арсен Мирзоян. Сервисом пользуются бухгалтера управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Через программу они выдают справки, делают перерасчеты, выгружают информацию в ГИС ЖКХ и готовят квитанции. Разработчики программы при этом следят за изменениями законов и вносят соответствующие корректировки в формулы расчета.

Больше всего ошибок в счетах за ЖКУ — при расчете начислений на общедомовые нужды.

«Например, начисление за обслуживание лифта было 50 рублей с одного проживающего человека. А по Постановлению №491 тариф должен рассчитываться с квадратного метра, а не с человека», — пояснил Мирзоян.

Если плата за общедомовые нужды рассчитана неверно, по закону УК должна уменьшить сумму платежа в следующем месяце. «Одна УК нас просила в этом случае сделать не отрицательное начисление, а нулевое, потому что они „потратились много в прошлом году и теперь хотят вернуть свои деньги“, — рассказал Мирзоян. Во „Всеведе“ отказали. С „сознательными ворами“ сервис не работает — впрочем и обращаются они к нему нечасто: „по нашим контактам, таких до 5%“, — указал основатель.

Чего добились: В 2014 году сервису удалось привлечь $45 000 от ФРИИ, в 2015 году Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере инвестировал во „Всеведу“ еще $18 000. „Во ФРИИ мы приходили с тремя клиентами, сейчас у нас их около 70“, — уточнил Rusbase Мирзоян. Несмотря на это, как считает сам Мирзоян, по меркам венчурного инвестирования сервис нельзя назвать успешным — скорее он относится к категории „зомби“.

»У нас сейчас месячный доход чуть больше 300 тысяч рублей, растём по всем ключевым показателям примерно в 2 раза в год. Это очень мало для успешного проекта с точки зрения венчура», — пояснил он.

Сейчас «Всеведа» работает с клиентами из 34 регионов. У компании хватает средств на постоянные расходы и постепенное расширение, поэтому она не ищет инвесторов. По словам Мирзояна, теперь сервису нужны скорее «технологические партнеры» — возможность уйти под крыло более крупного игрока на рынке, у которого нет такого технологического решения.

8. РосЖКХ

Чем занимаются: помогают жаловаться на коммунальщиков в режиме онлайн

Как работают: Слабый напор воды в ванной, разбитые лампочки в подъезде, неубранный снег и гололед перед домом — на эти и другие проблемы можно пожаловаться, заполнив онлайн-заявку на сайте. После отправки команда РосЖКХ сама рассылает заявления чиновникам: на ответ у тех, по закону, есть не больше 30 дней (к этому сроку надо прибавить 1-2 недели из-за того, что документы надо доставить почтой).

Жалуются каждый год на одно и то же. По словам координатора РосЖКХ Федора Горожанко, самые популярные жалобы — это холодные батареи, недогрев горячей воды, протекающая крыша, ямы во дворах и плохая уборка территории. В 2017 году больше всего обращений поступило из Москвы и Подмосковья , Санкт-Петербурга, Башкортостана , Нижнего Новгорода, Самары и Хабаровска

Чего добились: с марта прошлого года через сайт проекта чиновникам было отправлено 78 760 обращений, треть из них — 23705 проблем, пользователи после этого отметили как решенные (не все пользователи сообщают об этом, поэтому число решенных проблем может быть больше, уточнил Горожанко). На этапе запуска проекта жалоб было больше — за первые полтора года, согласно отчету ФБК, тогда поступило 154 тысячи обращений.

«В последние годы чиновники ищут лазейки, чтобы жалобы не принимать и не рассматривать», — говорит Горожанко. Например, в Пскове и в Санкт-Петербурге они принимают обращения от граждан только через формы на своих сайтах. Другие регионы ссылаются на ФЗ-294 и отказываются рассматривать обращения без регистрации в ЕИАС (Единая информационно-аналитическая система России).

«В целом, вау-эффект 2011-2013 годов, когда был бум обращений в госорганы, прошел», — полагает координатор РосЖКХ.

По его словам, чиновники «научились справляться с потоком обращений и не реагировать на жалобы, если хотят». Кроме этого, сейчас в каждом регионе и в крупных городах появились такие же порталы, созданные властью. В том же Петербурге есть портал «Наш город», сделанный по примеру московского. По факту, правда, он служит просто для того, чтобы людям было, куда выпустить пар. Порядок рассмотрения обращений на него не регулируется законом (это указано на сайте портала), они собираются как статистика — чиновники не обязаны на них отвечать, уточнил он.

9. «Сердитый гражданин»

Чем занимаются: помогают жаловаться на коммунальщиков, хлам во дворе и многое другое

Где и когда появились: в Москве в декабре 2012 года. Основателем стартапа стал бывший куратор проектов Росмолодежи и комиссар движения «Наши» Дмитрий Кох

Как работают: принцип работы сайта похож на РосЖКХ, но спектр проблем, по которым можно оставить заявку, шире. Сейчас в каталог входит несколько разделов: товары и услуги, почта, полиция, дом, двор, дороги, образование, поликлиники и больницы, банки, общественный транспорт, работодатели, город, авто и «другое».

Чего добились: по данным портала, сейчас к нему подключено более 1400 государственных региональных органов. С помощью сайта было решено больше 160 тысяч проблем, сейчас на нем зарегистрировано больше 420 тысяч участников. Чаще всего удается решить такие проблемы как брошенные автомобили у дома, ямы и выбоины, отсутствие воды, машины на газоне и отсутствие отопления.

Материалы по теме:

Кто и за что должен отвечать в ЖКХ, чтобы там все заработало

Сервис учета услуг ЖКХ Дом 24x7 выпустил собственную криптовалюту

Системы «Умный дом» могут впервые появиться в массовом жилье

Фото на обложке: Фотобанк Фотодженика.