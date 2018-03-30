Как выживает самый крупный ж/д вокзал Ямала, рассказали депутатам

Целая делегация нагрянула на новоуренгойский железнодорожный вокзал 29 марта. Гости из окружного Заксобрания никуда не собирались ехать, лишь хотели оценить, какие условия созданы для пассажиров. Каковы впечатления?

Здание вокзала, бывшее долгостроем, запустили в мае 2015 года. После «избушки», которая встречала прибывающих в газовую столицу, оно казалось громадным дворцом. Комфортабельное, со стильным дизайном. Лучшее в своем, втором классе.

Депутатов приветствовал Якоб Крафт , генеральный директор АО «Ямальская железнодорожная компания». Вместе с Олегом Соловьевым , начальником комплекса, он провел экскурсию. Кассы и кресла — малая толика «начинки». Здесь есть кафе, газетные и сувенирные киоски, множество банкоматов и терминалов.

По словам гендиректора, вокзал переживает непростые времена — расходы и доходы почти сравнялись.

— Все больше людей «ходят» в интернет за билетами, да и оборудование со временем требует ремонта, — отметил Якоб Крафт.

Хорошим подспорьем становятся коммерческие площади, но аренда, стоимость которой устанавливают на конкурсной основе, не всем по силу. Была парикмахерская, но не потянула расходы.

Железнодорожники не жалеют средств на поддержание чистоты и порядка. В полное восхищение посетителей привела уникальная комплексная система безопасности, она «опоясывает» весь периметр здания снаружи и внутри. Только противопожарную систему контролируют 27 подсистем специального оборудования.

Помимо шикарного вокзала, скоро новоуренгойцы обзаведутся «космодромом» — аэропортом, фантастический дизайн которого недавно впечатлил участников национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS — 2018. Как уже сообщал «КС», это будут первые в стране «воздушные ворота», построенные по концессионному соглашению.

— Проект предполагает передачу эксплуатации аэропорта частному инвестору, срок реализации соглашения составляет 30 лет. Заключить концессионного соглашение планируется в первом квартале 2018 года, — рассказал Виктор Казарин , вице-спикер Заксобрания ЯНАО . — Это новое направление, надеюсь, все успешно сложится.

Парламентарий уверен, что развитие транспортной инфраструктуры определяет не только промышленную, но и социальную привлекательность региона.

— Для этого необходимо и качественное авиационное сообщение, и хорошие дороги, и надежный водный транспорт, учитывая, что значительная часть населения автономного округа проживает в отдаленных труднодоступных местностях, — отметил Виктор Николаевич.

Пока не все населенные пункты имеют круглогодичное дорожное сообщение. О том, как сделать доступными самые далекие уголки Ямала, говорили днем в городской администрации, на выездном заседании депутатов с участием глав муниципалитетов и производственников. Среди приоритетов назван Северный широтный ход, а это значит новые стальные магистрали, мост через Обь и обустройство Сабетты. В планах довести до конца реконструкцию красноселькупского аэропорта и устройство искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы, а также построить мост через реку Пур.