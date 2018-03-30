Полиция признала техасского подрывника террористом

Полиция Остина (штат Техас) склоняется к тому, что действия американца Марка Энтони Кондитта, устроившего серию взрывов в штате, позволяют считать его «внутренним террористом». Об этом заявил шеф полиции города Брайан Мэнли на пресс-конференции в четверг, 29 марта, сообщает радиостанция

Полицейский пояснил, что ранее, в процессе розыска преступника, он не использовал подобную формулировку, так как существовала вероятность того, что злоумышленник будет задержан живым и предстанет перед судом. Между тем термин «внутренний терроризм» имеет в США юридическое определение, поэтому решать, можно ли давать подобную характеристику преступлению, должен прокурор.

"Раньше я был сосредоточен на том, чтобы положить конец взрывам. Сегодня же у меня появилась возможность сесть и осознать произошедшее. Я на самом деле согласен с тем, что он был внутренним террористом", — сказал Мэнли.

21 марта после обнаружения Кондитта полиция попыталась задержать его, но тот покончил с собой. После смерти Кондитта полицейские изъяли его мобильный телефон, в которой нашли аудиозапись с признаниями в рассылке бомб. Однако никаких объяснений мотива действий мужчины они так и не нашли.

На записи не было ни упоминаний терроризма, ни расовой ненависти, хотя двое погибших в результате преступления были афроамериканцами.

Рассказывая об этом общественности на прошлой неделе, Мэнли охарактеризовал преступника как «ущербного молодого человека», чем вызвал волну критики в свой адрес. Некоторые предположили, что столь мягкая оценка личности преступника и отказ полиции признать его террористом связаны с цветом кожи Кондитта.

Серия взрывов в Остине произошла в марте. Первая бомба, упакованная в посылку, взорвалась 2 марта на северо-востоке города, убив 39-летнего мужчину. Еще две бомбы

взорвались 12 марта: рано утром от первого взрыва погиб 17-летний подросток и пострадала его мать; спустя несколько часов от нового взрыва пострадала 75-летняя пенсионерка. Четвертая бомба

сработала

вечером 18 марта — пострадали двое юношей в возрасте 20 лет.

В ночь на 20 марта в отделении почтовой компании FedEx Corp. в районе соседнего с Остином города Сан-Антонио

сработало

взрывное устройство, спрятанное в посылке. Пострадала сотрудница компании. Позже была найдена еще одна бомба, которая не сдетонировала.