Выборы президента России внесли коррективы в список самых влиятельных южноуральцев 

Очков в рейтинге влиятельности южноуральским политиков в этом месяце добавило решение федеральных властей провести саммиты ШОС и БРИКС именно в Челябинске, о чем ранее говорилось как о возможном варианте, а также внесение в национальную схему территориального планирования проекта строительства Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск — Екатеринбург».
«Главное событие марта 2018 года — выборы президента Российской Федерации. Фактическое отсутствие нарушений, явка 66,4% (лучший областной результат за 10 лет и выше, чем в соседних областях) и уровень поддержки Владимира Путина (73%) свидетельствуют о том, что команде губернатора удалось одновременно мобилизовать элиту, вовлечь граждан в процесс голосования и продемонстрировать высокий уровень управляемости регионом. Все это привело к отмеченному практически всеми экспертами росту влияния команды губернатора — как на региональном, так и на федеральном уровне», — прокомментировал новый рейтинг представитель АПЭК в Челябинской области, кандидат философских наук Андрей Лавров.
Тройка лидеров экспертного голосования осталась такой же, как месяцем ранее: губернатор Борис Дубровский, председатель совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников и начальник управления ФСБ РФ по Челябинской области генерал-майор Юрий Никитин. Подвижки по сравнению с февралём начались уже со второй тройки: глава Челябинска Евгений Тефтелев переместился с пятого на четвёртое место, руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын — с шестого на пятое, а вот спикер ЗСО Владимир Мякуш немного сбавил степень своего влияния, перейдя, по мнению экспертов, с четвёртого на шестое место.
В десятку лидеров также вошли силовики: прокурор области Александр Кондратьев, начальник полицейского главка Андрей Сергеев и главный следователь региона Денис Чернятьев. Сюда же попал бизнесмен Александр Аристов.
«Одним из проявлений усиления губернатора Б. Дубровского стало то, что группу с сильным влиянием возглавляют сразу три его заместителя: первый заместитель губернатора Челябинской области Е. В. Редин — 11-е место, С. Ю. Сушков и Р. У. Гаттаров — 12-я и 13-я позиции соответственно», — подчеркнул Андрей Лавров.
В группу с сильным влиянием также попали и другие активные участники и организаторы избирательной компании, как председатель Облизюиркома Сергей Обертас, у которого 16-е место, следом первый замглавы Челябинска Наталья Котова. Аутсайдерами экспертного голосования, в котором принимали участие политологи, политтехнологи и медиа-менеджеры, оказались глава регионального УФАС Анна Козлова, сенатор Ирина Гехт, министр строительства Виктор Тупикин, а замкнули топ-50 гендиректор холдинга «Равис» Андрей Косилов и депутат Заксобрания Павел Шиляев.