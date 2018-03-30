Ещё
Выборы президента России внесли коррективы в список самых влиятельных южноуральцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выборы президента России внесли коррективы в список самых влиятельных южноуральцев 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Очков в рейтинге влиятельности южноуральским политиков в этом месяце добавило решение федеральных властей провести саммиты ШОС и БРИКС именно в Челябинске, о чем ранее говорилось как о возможном варианте, а также внесение в национальную схему территориального планирования проекта строительства Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск — Екатеринбург».
«Главное событие марта 2018 года — выборы президента Российской Федерации. Фактическое отсутствие нарушений, явка 66,4% (лучший областной результат за 10 лет и выше, чем в соседних областях) и уровень поддержки Владимира Путина (73%) свидетельствуют о том, что команде губернатора удалось одновременно мобилизовать элиту, вовлечь граждан в процесс голосования и продемонстрировать высокий уровень управляемости регионом. Все это привело к отмеченному практически всеми экспертами росту влияния команды губернатора — как на региональном, так и на федеральном уровне», — прокомментировал новый рейтинг представитель АПЭК в Челябинской области, кандидат философских наук Андрей Лавров.
Тройка лидеров экспертного голосования осталась такой же, как месяцем ранее: губернатор Борис Дубровский, председатель совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников и начальник управления ФСБ РФ по Челябинской области генерал-майор Юрий Никитин. Подвижки по сравнению с февралём начались уже со второй тройки: глава Челябинска Евгений Тефтелев переместился с пятого на четвёртое место, руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын — с шестого на пятое, а вот спикер ЗСО Владимир Мякуш немного сбавил степень своего влияния, перейдя, по мнению экспертов, с четвёртого на шестое место.
В десятку лидеров также вошли силовики: прокурор области Александр Кондратьев, начальник полицейского главка Андрей Сергеев и главный следователь региона Денис Чернятьев. Сюда же попал бизнесмен Александр Аристов.
«Одним из проявлений усиления губернатора Б. Дубровского стало то, что группу с сильным влиянием возглавляют сразу три его заместителя: первый заместитель губернатора Челябинской области Е. В. Редин — 11-е место, С. Ю. Сушков и Р. У. Гаттаров — 12-я и 13-я позиции соответственно», — подчеркнул Андрей Лавров.
В группу с сильным влиянием также попали и другие активные участники и организаторы избирательной компании, как председатель Облизюиркома Сергей Обертас, у которого 16-е место, следом первый замглавы Челябинска Наталья Котова. Аутсайдерами экспертного голосования, в котором принимали участие политологи, политтехнологи и медиа-менеджеры, оказались глава регионального УФАС Анна Козлова, сенатор Ирина Гехт, министр строительства Виктор Тупикин, а замкнули топ-50 гендиректор холдинга «Равис» Андрей Косилов и депутат Заксобрания Павел Шиляев.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
При родах скончалась пресс-секретарь главы Златоуста 2000 нарушений: оренбургские власти озаботились безопасностью торговых центров В исправительную колонию Новороссийска пытались пронести крупную партию наркотиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию466
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ273
Тело Мавроди оказалось никому не нужно72
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом81
Минобороны показало испытания «Сармата»83
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
01:22
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение