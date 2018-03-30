Выборы президента России внесли коррективы в список самых влиятельных южноуральцев

Очков в рейтинге влиятельности южноуральским политиков в этом месяце добавило решение федеральных властей провести саммиты ШОС БРИКС именно в Челябинске , о чем ранее говорилось как о возможном варианте, а также внесение в национальную схему территориального планирования проекта строительства Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск — Екатеринбург ».

«Главное событие марта 2018 года — выборы президента Российской Федерации. Фактическое отсутствие нарушений, явка 66,4% (лучший областной результат за 10 лет и выше, чем в соседних областях) и уровень поддержки Владимира Путина (73%) свидетельствуют о том, что команде губернатора удалось одновременно мобилизовать элиту, вовлечь граждан в процесс голосования и продемонстрировать высокий уровень управляемости регионом. Все это привело к отмеченному практически всеми экспертами росту влияния команды губернатора — как на региональном, так и на федеральном уровне», — прокомментировал новый рейтинг представитель АПЭК в Челябинской области , кандидат философских наук Андрей Лавров

«Одним из проявлений усиления губернатора Б. Дубровского стало то, что группу с сильным влиянием возглавляют сразу три его заместителя: первый заместитель губернатора Челябинской области Е. В. Редин — 11-е место, С. Ю. Сушков и Р. У. Гаттаров — 12-я и 13-я позиции соответственно», — подчеркнул Андрей Лавров.