Европа по цене шашлыка: куда рвануть на майские вместо дачи

Готовь сани летом, а майские каникулы — в марте. Кто часто гостит в аэропортах, знает, насколько выгодно бывает бронировать билеты заранее. Прождав с моря погоды, в итоге заплатите значительно больше. Короче говоря, поторопитесь. Но сначала, естественно, надо определиться с направлением. Несколько соблазнительных вариантов мы для вас отобрали.

Для путешествий в Европу есть занятный лайфхак, которым почему-то мало кто пользуется. Вы можете взять рейс с пересадкой и побывать сразу в двух странах вместо одной, сэкономив при этом. Пересадка, понятное дело, должна быть достаточно долгой, чтобы было время доехать от транзитного аэропорта до города, погулять там и вернуться обратно.

В этом смысле хороша Рига . Минут 30 на такси — и вы у ворот Старого города. Он небольшой, за пару часов можно весь обойти. Первым делом стоит заглянуть в кафе Riga Black Magic, где в кофе и десерты добавляют знаменитый бальзам. С таким зачином прогулка по средневековым улицам с их будто пряничными домиками пройдет особенно приятно. Кульминацией прогулки станет церковь Святого Петра со смотровой площадкой на высоте 123 метра. А если еще останется время, дойдите до величественного Рижского замка, построенного в XIV веке.

А можно и вовсе выбрать альтернативную программу, поехав из аэропорта не в столицу, а на запад, в Юрмалу . Побродить там по пляжу, насладиться корабельными соснами и вообще царящей там благостной атмосферой.

Самый богатый выбор рейсов со стыковкой в Риге у латвийской национальной авиакомпании AirBaltic. В их каталоге и пороемся в поиске выгодных предложений, например, на 4 мая.

Москва — Прага , длительность пересадки — 6 часов 40 минут

С утра вылетаете из Шереметьево и через пару часов уже ловите такси в столице Латвии . В Чехию прибудете к семи вечера, потратив 6390 рублей на человека. Чем заниматься в Праге, вы и сами знаете. Пиво, пиво и еще раз пиво с перерывами на рульку с кнедликами. Архитектура в исторической части города просто потрясающая. Самые яркие жемчужины — Карлов мост, Староместская площадь и готический собор Святого Вита.

Напиться пива на год вперед

Москва — Амстердам , длительность пересадки — 5 часов

Вариант с пятичасовой пересадкой в Латвии обойдется в 7500 рублей. А вообще, за Амстердам в мае никаких денег не жалко. Вот уж где весна сияет во всю мощь. Глаз не оторвать от цветущих плантаций тюльпанов в парке Кёкенхоф и изумрудных полей с ветряными мельницами в Заансе-Схансе. Особенно здорово будет проехаться до этих живописных мест на главном голландском виде транспорта — велосипеде. Свой везти не надо — прокат на каждом шагу.

Там вообще много интересного

Москва — Париж, длительность пересадки — 4 часа 30 минут

Нет ничего глупее, чем увидеть Париж и умереть. За один раз ведь решительно невозможно ухватить всю прелесть этого легендарного города. При первом визите, естественно, нельзя обойти стороной Эйфелеву башню, собор Нотр-Дам, Лувр и базилику Сакре-Кёр. А уж на следующих свиданиях можно подобрать программу под себя. Хочешь — гуляй по набережным Сены и тропинкам сада Тюильри, хочешь — веселись в кабаре, хочешь — броди по картинным галереям. Самолет опять же обойдется в 7500 рублей.

Увидеть и не умереть

Москва — Ларнака , длительность пересадки — 6 часов 10 минут

В начале мая купаться в Средиземном море еще рановато, а вот для исследования достопримечательностей Кипра лучше времени не придумать. Туристический сезон еще не войдет в горячую фазу, так что народу будет не слишком много. Без толчеи прикоснетесь к истории в археологических парках Пафоса, сфотографируете замки Лимасола и город-призрак в Фамагусте и, конечно, попробуете местное вино, которое считается древнейшим в мире. Стоимость перелета — 9100 рублей.

Слетать на Кипр раньше всех

Москва — Будапешт , длительность пересадки — 8 часов 55 минут

Самолет AirBaltic (6670 рублей) приземлится в столице Венгрии под утро, то есть Рига предстанет перед вами в вечернем одеянии и плавно перейдет в пленительную ночь. Что касается Будапешта, то остается только догадываться, почему этот город не привлекает так же много туристов, как Париж. Красот-то не меньше: изящное здание Парламента, базилика Святого Иштвана, Будайская крепость и шикарные купальни Сечени как способ восстановить силы после насыщенного дня.

Купели, ждите!