Ещё
Альфа-банк вошел в блокчейн-консорциум R3
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Альфа-банк вошел в блокчейн-консорциум R3 

Rambler News Service 25 минут назад
Альфа-банк первым из российских кредитных организаций стал участником блокчейн-консорциума R3, говорится в сообщении банка.
«Это отличная возможность интегрировать хорошо известные финансовые институты и опыт России в глобальную финансовую структуру, которая создается на базе Corda», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что членство Альфа-банка в R3 позволит сделать «еще один качественный шаг в развитии блокчейн-систем для всей отечественной банковской отрасли».
«После того, как мы получим доступ к базе знаний R3, мы сможем видеть результаты исследований и внедренных инноваций, а также информацию по проектам, которые реализуют участники консорциума на базе Corda, и использовать имеющиеся наработки для дальнейшего внедрения в своих процессах. Скорее всего, в ближайшее время мы также присоединимся к проекту по операциям с документарными аккредитивами», — сказала главный операционный директор Альфа-банка Мария Шевченко.
В R3 входят крупнейшие мировые банки, финансовые учреждения, национальные регуляторы и торговые ассоциации. Участники консорциума объединены платформой Corda, которая позволяет оперативно проводить трансграничные операции, которые подтверждаются участниками сделки и видны только им.
Rambler News Service: последние новости
Охранявшее ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове охранное предприятие самоликвидировалось Песков отметил отсутствие адекватных доказательств со стороны Британии по «делу Скрипаля» Минздрав Московской области сообщил о состоянии отравившихся в Волоколамске детей
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ81
Россия вышлет украинских дипломатов123
Названы гонорары Пугачевой и Галкина за один концерт60
Вторая холодная война официально объявлена713
Россия усилила военную мощь в Сирии75
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение