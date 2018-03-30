Альфа-банк вошел в блокчейн-консорциум R3

Альфа-банк первым из российских кредитных организаций стал участником блокчейн-консорциума R3, говорится в сообщении банка.

«Это отличная возможность интегрировать хорошо известные финансовые институты и опыт России в глобальную финансовую структуру, которая создается на базе Corda», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что членство Альфа-банка в R3 позволит сделать «еще один качественный шаг в развитии блокчейн-систем для всей отечественной банковской отрасли».

«После того, как мы получим доступ к базе знаний R3, мы сможем видеть результаты исследований и внедренных инноваций, а также информацию по проектам, которые реализуют участники консорциума на базе Corda, и использовать имеющиеся наработки для дальнейшего внедрения в своих процессах. Скорее всего, в ближайшее время мы также присоединимся к проекту по операциям с документарными аккредитивами», — сказала главный операционный директор Альфа-банка Мария Шевченко.

В R3 входят крупнейшие мировые банки, финансовые учреждения, национальные регуляторы и торговые ассоциации. Участники консорциума объединены платформой Corda, которая позволяет оперативно проводить трансграничные операции, которые подтверждаются участниками сделки и видны только им.