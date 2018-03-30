Нового главу Воткинска выберут в мае

Воткинск. Удмуртия . Главу Воткинска выберут 22 мая на конкурсной основе. Конкурс пройдет в форме собеседования, сообщает пресс-служба города.

Прием документов от соискателей начнется 10 апреля и продлится до 4 мая 2018 года.

Депутаты гордумы на очередной сессии сформировали муниципальную часть конкурсной комиссии, в которую вошли 5 человек. Еще пять членов комиссии будут назначены главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым.