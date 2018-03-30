Нового главу Воткинска выберут в мае 

Воткинск. Удмуртия. Главу Воткинска выберут 22 мая на конкурсной основе. Конкурс пройдет в форме собеседования, сообщает пресс-служба города.
Прием документов от соискателей начнется 10 апреля и продлится до 4 мая 2018 года.
Депутаты гордумы на очередной сессии сформировали муниципальную часть конкурсной комиссии, в которую вошли 5 человек. Еще пять членов комиссии будут назначены главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым.
Напомним, бывшего главу Воткинска Владимира Перевозчикова отправили в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполняющей обязанности главы города назначена заместитель главы администрации по экономике, финансам и инвестициям Ольга Сорокина.