В Республике Алтай автоинспекторы проводят для школьников уроки первой доврачебной помощи

«Не стой в стороне, равнодушно, когда у кого-то беда», под таким девизом в Усть-Коксинской средней общеобразовательной школе прошел урок доврачебной помощи, с ребятами из отряда юных инспекторов движения. Занятие прошло в два этапа. На первом, школьный фельдшер рассказал, что делать, если вдруг кто-то из учащихся оказался рядом с пострадавшим в чрезвычайной ситуации. Ведь очень важно не потерять время и до прибытия скорой помощи уже начать оказывать правильную первую доврачебную помощь. Также она рассказала, какие типы повязок применяются, в зависимости от видов травм и ранений, а также продемонстрировала способы их наложения. После чего дети самостоятельно смогли попробовать наложить повязки, тем самым закрепив на практике полученные знания.

Во второй части занятия, инспектор по пропаганде Алена Акимова предложила школьникам решить тестовые задания на знание основ оказания первой доврачебной помощи. Лучшим знатоком на данном этапе стал юидовец Андрей Сафронов , которому заслуженно была вручена почетная грамота.

Стражи порядка уверены, что каждый школьник должен знать, как правильно оказывать первую помощь, и надеются, что полученные навыки помогут им сориентироваться в чрезвычайной ситуации. Ребята поблагодарили гостей за полученные знания, которые, по их мнению, несомненно, помогут им в жизни.