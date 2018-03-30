Кубанские путешественники проехали 16 тысяч км по Австралии

Два экипажа на серийных внедорожниках под руководством члена экспедиционного центра Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, заслуженного путешественника России , руководителя краевого Центра туризма и экскурсий Константина Мержоева прошли маршрут протяженностью 16 000 километров. Стартовав на побережье Тихого океана в Сиднее краснодарские путешественники посетили Мельбурн, Брисбен, Перт и другие крупные города Пятого континента. Они прошли по тропам скального массива Улуру и перевалам Голубых гор, дорогами штата Новый Южный Уэльс и добрались до высочайшей вершины Австралии — пика Косцюшко, после чего пробрались через дебри австралийского буша к берегу Индийского океана и замкнули кольцо маршрута в Сиднее по дуге Северных территорий.

Накануне экспедиция «Пятый континент» в полном составе возвратилась в Краснодар . На вопрос, с какими эмоциями путешественники переступили порог родного дома, Константин Мержоев признался: «Главное, что все целы и здоровы».

Свои путевые впечатления и фотографии участники экспедиции «Пятый континент» выкладывали на страницы интернет-дневника. Эти заметки успели стать популярными у краснодарских любителей дальних маршрутов — в них содержатся толковые практические советы, рассчитанные «на тех, кто пойдет за тобой». В какой-то момент пополнение дневниковых страниц прекратилось. Виной тому неравномерное покрытие территории Австралии услугами сотовой связи.

В ближайших планах участников экспедиции — встречи с рассказами о пройденных километрах пути, подготовка к публикации собранных географических материалов и работа над снятыми фрагментами фильма о «Пятом континенте».