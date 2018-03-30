Шутки в сторону: «Уральские пельмени» собирают Натиевского в тюрьму

Экс-директор творческого коллектива «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Артисты убеждены, что бывший участник нанес им ущерб в 173 миллиона рублей.

Судебные распри между юмористами и их предыдущим начальником длятся уже два года. Коллектив боролся с экс-директором за права на архив шоу, а также за использование товарного знака. Теперь спор «Пельменей» и Нетиевского получил новый виток — адвокат коллектива внимательно ознакомился с документами и увидел в них состав экономического преступления.

Из заявления артистов следует, что с июля 2012 года по октябрь 2015 года Сергей Нетиевский создавал компании, от лица которых заключал договоры с телеканалом «СТС». То есть концерты создавались в Екатеринбурге творческим объединением «Уральские пельмени», а телевидению их продавали как программу уже другой организации — ООО «Идея Фикс Медиа». Генеральным директором этой фирмы значился Сергей Нетиевский. Судя по документам, в период с 2012 по 2015 год его компания заработала 173 миллиона рублей, передает Ura.ru. Шоумены убеждены, что Нетиевский присваивал себе большую часть прибыли, которая должна была быть поделена между участниками «Уральских пельменей».

Если суд решит, что бывший директор действительно виновен в злоупотреблении полномочиями, ему грозит до десяти лет тюрьмы. «Дело возбуждено. Нетиевский является подозреваемым. Проводится предварительное расследование. У нас задача только одна — это восстановление справедливости и привлечение виновного лица к уголовной ответственности в рамках действующего законодательства», — разъяснил адвокат творческого объединения Евгений Корчаго . Юмористы добавили, что в этом случае они действуют абсолютно серьезно и без каких-либо шуток.

Напомним, что «Уральские пельмени» — творческое объединение, выпускающее одноименное комедийное шоу на телеканале СТС. Основа проекта состоит из членов команды КВН. С 1998 года объединение возглавлял Сергей Нетиевский, а с появлением отдельного телешоу стал его директором, продюсером и ведущим.