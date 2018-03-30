Нижегородские школьники стали призерами фестиваля «Телекласс»

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, в 2017 году на фестиваль поступило 786 видеоматериалов из 45 городов России

Победительницей в номинации «Профессиональный выбор», темой которой являются познавательные программы, стала Ксения Соколова с видеороликом «О профессии фотографа».

«В видеоролике я рассказала о том, какая это важная профессия — фотограф, как она раскрывается, и проанализировала ее сквозь призму собственного восприятия. Я бы очень хотела в будущем работать в этой сфере», — рассказала ученица школы №81.

Творческий коллектив школы №136 в составе Егора Казакова, Юлии Ильичевой, Анатолия Анцупова, Владислава Жадеева и Екатерины Лариной с видеороликом «День гимназиста» стал бронзовым призером в номинации «Профессиональный выбор».

«Помимо телепередач мы снимаем также буктрейлеры и видеоклипы. Совсем недавно выиграли еще один конкурс с буктрейлером «Молодая гвардия», а сейчас ко Дню Победы готовим видеоматериал на тему «Дети войны», — отметила руководитель коллектива Наталья Жадеева.

Дипломы победителей и памятные призы призерам фестиваля вручил директор департамента общественных отношений и информации городской администрации Роман Амбарцумян.