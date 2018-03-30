Самогонщиков Приморья губят злость и зависть соседей

На вопрос одного из депутатов, что в районах проблема нелегального алкоголя стоит особенно остро, Афанасьев рассказал о «просвещении» местных жителей.

«Сейчас штраф за сбыт самогона уже не пять тысяч, а 30-50 тысяч, — отметил главный полицейский Приморского края. — Если решение суда состоялось, при повторном решении бабушку-самогонщицу привлекаем к уголовной ответственности».

Подобная же практика — привлечение к уголовной ответственности за повторное правонарушение, действует и в отношении лиц, торгующих обычным алкоголем без лицензии. В прошлом году было заведено шесть дел.