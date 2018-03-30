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Самогонщиков Приморья губят злость и зависть соседей
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Самогонщиков Приморья губят злость и зависть соседей 

Primpress 55 минут назад
Фото: Primpress
В ходе заседания Законодательного Собрания Приморского края начальник УМВД Николай Афанасьев просветил депутатов по поводу успехов в борьбе с самогоном в сельской местности, сообщает PRIMPRESS.
На вопрос одного из депутатов, что в районах проблема нелегального алкоголя стоит особенно остро, Афанасьев рассказал о «просвещении» местных жителей.
«Сейчас штраф за сбыт самогона уже не пять тысяч, а 30-50 тысяч, — отметил главный полицейский Приморского края. — Если решение суда состоялось, при повторном решении бабушку-самогонщицу привлекаем к уголовной ответственности».
Подобная же практика — привлечение к уголовной ответственности за повторное правонарушение, действует и в отношении лиц, торгующих обычным алкоголем без лицензии. В прошлом году было заведено шесть дел.
«Самогонщики знают, что рискуют, — заверил Афанасьев. — Что касается местных жителей, если они не сообщают о самогонщиках нам, то сообщают в прокуратуру. Люди злятся на самогонщиков, которые разрушают их жизни. И завидуют ¯ поскольку те живут лучше, чем соседи. Еще часто мы обнаруживаем правонарушения в данной области, расследуя убийства. Здесь в 90% без бутылки не обходится».
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