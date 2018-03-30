Экс-начальник Госавтоинспекции Самары получил условный срок 

Столь мягкий приговор обусловлен не только преклонным возрастом осужденного. Как отмечено в приговоре, Цодоков ранее не судим, имеет ведомственные награды.
Олег Цодоков до последнего времени являлся председателем совета ветеранов УГИБДД. Его сын — подполковник милиции Андрей Цодоков — в 2010 г. был снят с должности начальника Красноярского райотдела, а затем уволен из органов МВД с формулировкой «по сокращению штатов».
Напомним, Цодоков обвинялся в незаконном приобретении земельного участка, по справкам, сфальсифицированным главой администрации сельского поселения Бинарадка Дмитрием Наумовым.