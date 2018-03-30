Экс-начальник Госавтоинспекции Самары получил условный срок

Столь мягкий приговор обусловлен не только преклонным возрастом осужденного. Как отмечено в приговоре, Цодоков ранее не судим, имеет ведомственные награды.

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