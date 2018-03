7 Telegram-каналов, которые упростят изучение английского

Особенно это удобно в изучении английского. Когда нет времени постоянно гуглить новые сайты с образовательными методиками, на помощь приходят профильные каналы.

Достаточно на них подписаться — и тщательно отобранная и дозированная информация всегда будет в смартфоне. Школьник сможет учиться в любом месте и в любое удобное для него время.

Сегодня специально для «Летидора» менеджер онлайн-платформы для поиска репетиторов Preply Виктория Жукова советует несколько каналов в Telegram, которые будут полезны всем изучающим английский.

English language

Количество подписчиков: около 81 тыс.

Наполнение: лексика, грамматика, идиомы, медиа

Уровень английского: средний

По-английски методичный и прагматичный канал. Ресурс регулярно обновляется, наполняется разноплановым контентом и затрагивает все проблемы, связанные с английским. Авторы не просто предлагают слова, но и показывают, как правильно их использовать, а также демонстрируют распространенные ошибки. Важную роль играет медиаконтент: мотивационные картинки, аудиоупражнения для тренировки произношения и видео.

Вся информация дана только на английском языке. Никаких поясняющих предложений и заданий на русском нет.

Поэтому рекомендую подписываться на канал тем, кто может отнести себя к уровню «выше базового».

Английский язык

Количество подписчиков: 120 тыс.

Наполнение: разноплановое

Уровень английского: для начинающих

Самый большой Telegram-ресурс по изучению английского. Подача материала доступная, но несколько хаотичная, словно вы только начали учить английский и беретесь за все темы без разбору. Но это даже увлекает.

У канала нет жестких ограничений по тематике. Необычные фразеологизмы и идиомы уютно соседствуют с лексикой для бытового общения. Благодаря такому необычному подходу подросток сможет одновременно повторять (или постигать) азы и преодолевать сложные формы языка.

Slang Bang! / Слэнг Бэнг!

Количество подписчиков: 56 тыс.

Наполнение: сленговые выражения

Уровень английского: выше среднего

Подростков бывает сложно увлечь изучением языка. Но когда речь заходит о сленге (пусть и иностранном), любопытство оказывается сильней, интерес тут же просыпается.

Если вы не против такого способа мотивировать своего школьника, можете дать ему ссылку на канал Slang Bang! Каждый день его авторы подают читателям порцию полезного контента, состоящую из пяти сленговых и жаргонных выражений.

Здесь можно без труда найти точное определение для зануды, который прячется на тусовках в самый темный угол и сливается со стеной. Конечно, малышам этот канал вряд ли стоит показывать, а вот старшеклассникам и выпускникам будет интересно.

Согласитесь, всем порой хочется отвлечься от детских тем и узнать то, чем можно рассмешить аудиторию старше пяти лет.

English for Life

Количество подписчиков: 16,5 тыс.

Наполнение: простые слова и выражения

Уровень английского: для начинающих

Канал, который подойдет для повседневного посещения.

Лексика, идиомы и бытовые выражения поданы в виде ярких картинок и таблиц. Очень напоминает привычный нам самоучитель. Меньше слов — больше визуализации. Тем он и прекрасен. Идеальное сочетание для запоминания слов. Посты можно просматривать где угодно, времени тратится совсем мало, а в итоге за несколько месяцев школьник сможет поднять уровень и перейти на более сложные материалы.

Story

Количество подписчиков: 16 тыс.

Наполнение: тексты

Уровень английского: выше среднего

Канал для тех, кто давно выучил, что London is the capital of Great Britain, и плавно движется дальше.

Внутри вы найдете много текстов-историй разной тематики. Каждый пост сопровождается небольшим превью, из которого можно понять, о чем пойдет речь в тексте, там же указывается приблизительное время, которое придется потратить на его прочтение.

Как видим, старый добрый сторителлинг отлично прижился и в образовательной среде.

English of the Day Количество подписчиков: 48 тыс.

Наполнение: сленг, идиомы, истории

Уровень английского: для всех

Очень четко структурированный канал. Здесь 10 разных топиков: от классических «слово дня» и «выражения дня» до ежедневных шуток и историй.

С точки зрения визуальной привлекательности ресурс тоже хорош: много ярких картинок, которые притягивают внимание и помогают запоминать новые фразы. Безусловно, если ежедневно проходить весь предлагаемый материал, подросток не только повысит уровень знания языка, но и будет увереннее чувствовать себя в разговоре.

Особенно если будет практиковать регулярно отрабатывать изученный материал вместе с другом.

Английский (Wow English)

Количество подписчиков: 30,5 тыс.

Наполнение: повседневная лексика, бытовые выражения

Уровень английского: для начинающих и среднего уровня

Этот канал отлично подойдет тем, кто хотел бы расширить словарный запас и освоить набор полезных фраз для повседневного общения.

Очень удобно, что контент распределен по темам и областям применения. Школьник найдет здесь слова, которые помогут не только вести small talk о погоде, но и обсуждать вопросы экологии и так далее. Также тут публикуют полезные выражения для публичного выступления или похода к врачу.

Напоследок дам еще один совет: используйте ботов в Telegram. Независимо от уровня знаний, всегда хорошо иметь под рукой бота, который поможет с переводом (как Google Translate или Lingvo) или подскажет правильное произношение и проконтролирует знания грамматики (как ILI Classroom, Andy English Bot и PronunciationBot). Добавляйте их в контакты и пользуйтесь.

