МТС построит дата-центр в Ленинградской области

ПАО «МТС» может построить свой девятый дата-центр мощностью до 15 МВт, сообщают СМИ. Расширение сети дата-центров оператор объясняет существенным ростом объемов хранимых данных и обрабатываемого трафика. Аналитики оценивают стоимость проекта оператора в $17-20 млн, отмечая его актуальность на фоне вступления в силу «закона Яровой».

На этой неделе МТС объявил открытый запрос предложений на проектно-изыскательские работы и функции технического заказчика при строительстве модульного дата-центра в Ленобласти . Предложения МТС принимает до 10 апреля. На первом этапе компания планирует подвести к дата-центру мощность 7,5 МВт с возможностью расширения до 15 МВт.

МТС эксплуатирует в РФ восемь дата-центров: три в Москве , остальные распределены по другим федеральным округам. Оператор объясняет расширение сети дата-центров существенным ростом нагрузки — объемов хранимых данных и обрабатываемого трафика. «Причины понятны: в массовом сегменте увеличивается потребление мобильного интернета, в первую очередь за счет видеоконтента. Растет спрос В2В-клиентов на автоматизацию производства решениями на базе IoT (интернет вещей), на перенос своих IT-систем в облачные платформы МТС, цифровизируется и малый бизнес», — сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе. Одна из стратегических задач оператора — построить большой дата-центр модульного типа с сертификацией Tier-3 в каждом федеральной округе.

Для «большой четверки» операторов предпочтительнее построить или купить дата-центр, чем арендовать коммерческий. «Часто технические факторы, а также большой объем затрат не позволяют использовать коммерческие дата-центры под размещение крупносетевого оборудования. Кроме того, в перспективе 10-15 лет, при размещении сотен и даже тысяч стоек более целесообразно строить собственные дата-центры. В отличие от арендованного коммерческого дата-центра, собственный обеспечивает полную независимость от действий контрагента и снимает риски изменений тарифов и прочих договорных условий», — объяснили в «МегаФон».