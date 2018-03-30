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Жители улицы Тепличной попросили мэра Пензы поменять устаревшую остановку на современную
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Жители улицы Тепличной попросили мэра Пензы поменять устаревшую остановку на современную 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В четверг, 29 марта глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел личный прием граждан. Как пояснили в пресс-службе мэрии, в этот день на прием к градоначальнику пришли 12 человек. Как правило, обращения пензенцев касались вопросов расселения ветхого и аварийного жилья, ремонта крыш, благоустройства территорий и других.
Так, старшая по дому с улицы Тепличной обратилась к мэру Пензы с просьбой поменять устаревший остановочный павильон на современный. По словам горожанки, в настоящее время остановка общественного транспорта находится в неприглядном состоянии. Глава городской администрации поручил начальнику Департамента ЖКХ Пензы Денису Леонтьеву принять меры и решить этот вопрос в ближайшее время.
Инициативная горожанка также рассказала Виктору Кувайцеву, что ее беспокоит судьба сквера, который планируется организовать у Дворца единоборств «Воейков».
«В прошлом году мы провели несколько субботников у Дворца единоборств, в которых принимали участие работники администрации города и Первомайского района. Работы по благоустройству будут продолжены и в этом году. Успеха нужно добиваться сообща. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем довести дело до конца», — резюмировал Виктор Кувайцев.
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