Цифровые каналы связи дотянулись до 83,7% энергообъектов ФСК ЕЭС

По итогам минувшего года.

За 2017 года протяженность базовой технологической сети связи ФСК ЕЭС (входит в Группу "Россети" ) — волоконно-оптических линий (ВОЛС) — увеличилась до 73,6 тысячи километров и охватила 83,7% энергообъектов холдинга.

К 2025 году ее планируется расширить до 105 тысяч километров. Вкупе с другими современными телекоммуникационными технологиями это позволит охватить цифровыми каналами связи порядка 90% подстанций компании. В результате вырастет качество управления инфраструктурой, надежность электроснабжения потребителей и улучшится оптимизация операционных затрат.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ФСК ЕЭС, цифровые каналы связи нужны для передачи ключевой корпоративной и технологической информации, включая данные учета, показатели работы энергоинфраструктуры в реальном времени и прочее. Создается возможность для реализации технологий «интеллектуальной сети» и решений цифровой подстанции. Непосредственно ВОЛС является основой для развития телеуправления объектами в удаленном режиме — одного из ключевых направлений цифровизации ФСК ЕЭС.

К 2021 года телеуправление появится на 93 подстанциях ФСК ЕЭС. До 2025 года холдинг намерен претворить в жизнь 32 цифровых проекта, связанных с комплексным внедрением цифровых решений на энергообъектах.