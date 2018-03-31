Гагаринский урок «Космос — это мы» пройдет 12 апреля в России и десятках стран мира

В 2018 году Гагаринский урок будет посвящен трем важным юбилейным датам. Это 55 лет с года полета в космос Валентины Терешковой , 20-летие нахождения МКС на орбите Земли и 30-летие программы «Буран».

В Международный день космонавтики 12 апреля состоится Гагаринский урок. Занятия под общим названием «Космос — это мы» включены Министерством образования и науки РФ в «Календарь образовательных событий». Они пройдут не только в российских школах, но и в российских культурных центрах в десятках стран мира.

Целью урока «Космос — это мы» является патриотическое воспитание подрастающего поколения. На занятиях педагоги расскажут детям истории героических летчиков-космонавтов СССР и России , поведают о современных достижениях страны в пилотируемой космонавтике, а также о сотрудничестве России и других стран в космосе.

В 2018 году Гагаринский урок посвящен сразу нескольким важным датам в истории космонавтики. Это 55 лет с года полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, 20-летие нахождения на орбите Земли Международной космической станции и 30-летие программы «Буран».

В этом году к акции присоединился «Мемориальный музей космонавтики». С первого апреля на сайте учреждения будут размещены информационно-справочные, фото— и видеоматериалы для проведения Гагаринского урока.