У ямальских ЛДПРовцев новый лидер. Пока и.о.

Исполняющим обязанности регионального координатора ямальских либерал-демократов назначен депутат Тюменской областной Думы Денис Садовников.

Окончательное решение Высший совет партии должен принять в течение месяца. Таким образом, Садовников сменит ушедшего в «добровольную» отставку Александра Голубенко

Напомним, координационный совет регионального отделения поддержал решение о сложении полномочий бывшего лидера отделения ямальских ЛДПРовцев с перевесом в один голос, причем именно голос Голубенко стал решающим через три дня после выборов.

По мнению политологов, поводом для отставки стали результаты президентских выборов на Ямале, где Жириновский уступил Грудинину. Однако при более детальном рассмотрении ясно, что результат превзошел итоги выборов 2012 года на 0,49 процента или более 2000 голосов. Кроме того, за три года у руля Голубенко увеличил в регионе количество приемных с 4 до 9, улучшились показатели на всех уровнях выборов. Так, по итогам выборов в сентябре 2017 года впервые в истории представитель ЛДПР возглавил сельское поселение, а часть партийцев вошла в составы муниципальных дум. Эксперты считают, что отставка Голубенко не лучшим образом скажется на деятельности регионального отделения, причем первые результаты будут видны меньше, чем через год.