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Инструкторы организации «Лиза Алерт» научат родителей предотвращать пропажу ребенка
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Инструкторы организации «Лиза Алерт» научат родителей предотвращать пропажу ребенка 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Инструкторы добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» проведут более чем в десяти российских городах «родительские собрания». Встречи бесплатны. Основной темой занятий станут правила безопасности детей от 5 до 14 лет и их родителей. Мероприятия проходят при поддержке ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
На собраниях инструкторы расскажут, что необходимо брать с собой на прогулку в лес и как поступить при пропаже близкого человека, чему учить детей для их безопасности. Занятия проходят в преддверии весенне-летнего сезона: именно в этот период в городе и природной среде теряется больше всего детей.
"Мы видим очень серьезный запрос от общества на развитие программ профилактики и просвещения, которые повысят общий уровень грамотности родителей и помогут снизить количество потерявшихся детей. Это тот самый случай, когда правилам безопасности нужно учить не только детей, но и родителей, иногда начиная с самых основ", — говорит руководитель направления корпоративной социальной ответственности ПАО «ВымпелКом» Евгения Чистова.
Первые родительские собрания уже прошли в Ростове-на-Дону и Новосибирске. Последующие встречи состоятся в апреле в Краснодаре, Казани, Саратове, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Брянске, Уфе, Воронеже, Курске, Санкт-Петербурге и Москве. В некоторых городах в рамках родительских собраний пройдут обучающие квесты, на которых дети в игровой форме научатся на практике применять правила безопасности. Подробную информацию о дате и месте проведения родительских собраний можно найти на страницах «Билайн» и отряда «Лиза Алерт» в социальных сетях.
Ранее «Билайн» запустил сервис смс-информирования и горячую телефонную линию (8 (800) 700-54-52) для сообщений о пропавших людях. Разработанные сервисы позволяют оперативно реагировать на информацию о пропаже человека и привлечь большее количество людей к поискам. Плата за пользование сервисами не взимается.
Отряд добровольцев «Лиза Алерт» появился в 2010 г. С тех пор подразделения открылись более чем в 40 регионах России. По данным движения, в 2017 году. Отряд получил 3475 заявок по Москве и 5931 заявку в регионах. Живыми нашли 7151 человек, погибшими — 1122. За 7 лет существования при участии отряда нашли живыми более 20 тыс. человек.
Материал предоставлен проектом "+1".
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