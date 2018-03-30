CRRC Rolling Stock Center — первая зарубежная база по производству китайского железнодорожного оборудования

Бату-Гаджа / Малайзия /, 29 марта / Синьхуа / — Предприятие по производству рельсового транспорта и оборудования CRRC Rolling Stock Center расположено в городе Бату-Гаджа малайзийского штата Перак на площади 204,6 тыс. кв м. 84 проц сотрудников предприятия и 92 проц персонала, занятого непосредственно на производстве, являются малайзийцами. CRRC Rolling Stock Center — первая база по производству китайского железнодорожного оборудования, размещенная за пределами Китая . С момента официального ввода в эксплутацию в октябре 2015 года предприятие выполнило множество заказов на поставку электрифицированных и легкорельсовых поездов. В настоящий момент оно в состоянии выпускать до 200 единиц рельсового подвижного состава в год. Фотографии Синьхуа

Бату-Гаджа /Малайзия/, 29 марта /Синьхуа/ — Предприятие по производству рельсового транспорта и оборудования CRRC Rolling Stock Center расположено в городе Бату-Гаджа малайзийского штата Перак на площади 204,6 тыс. кв м. 84 проц сотрудников предприятия и 92 проц персонала, занятого непосредственно на производстве, являются малайзийцами. CRRC Rolling Stock Center — первая база по производству китайского железнодорожного оборудования, размещенная за пределами Китая. С момента официального ввода в эксплутацию в октябре 2015 года предприятие выполнило множество заказов на поставку электрифицированных и легкорельсовых поездов. В настоящий момент оно в состоянии выпускать до 200 единиц рельсового подвижного состава в год. Фотографии Синьхуа

Бату-Гаджа /Малайзия/, 29 марта /Синьхуа/ — Предприятие по производству рельсового транспорта и оборудования CRRC Rolling Stock Center расположено в городе Бату-Гаджа малайзийского штата Перак на площади 204,6 тыс. кв м. 84 проц сотрудников предприятия и 92 проц персонала, занятого непосредственно на производстве, являются малайзийцами. CRRC Rolling Stock Center — первая база по производству китайского железнодорожного оборудования, размещенная за пределами Китая. С момента официального ввода в эксплутацию в октябре 2015 года предприятие выполнило множество заказов на поставку электрифицированных и легкорельсовых поездов. В настоящий момент оно в состоянии выпускать до 200 единиц рельсового подвижного состава в год. Фотографии Синьхуа

Бату-Гаджа /Малайзия/, 29 марта /Синьхуа/ — Предприятие по производству рельсового транспорта и оборудования CRRC Rolling Stock Center расположено в городе Бату-Гаджа малайзийского штата Перак на площади 204,6 тыс. кв м. 84 проц сотрудников предприятия и 92 проц персонала, занятого непосредственно на производстве, являются малайзийцами. CRRC Rolling Stock Center — первая база по производству китайского железнодорожного оборудования, размещенная за пределами Китая. С момента официального ввода в эксплутацию в октябре 2015 года предприятие выполнило множество заказов на поставку электрифицированных и легкорельсовых поездов. В настоящий момент оно в состоянии выпускать до 200 единиц рельсового подвижного состава в год. Фотографии Синьхуа

Бату-Гаджа /Малайзия/, 29 марта /Синьхуа/ — Предприятие по производству рельсового транспорта и оборудования CRRC Rolling Stock Center расположено в городе Бату-Гаджа малайзийского штата Перак на площади 204,6 тыс. кв м. 84 проц сотрудников предприятия и 92 проц персонала, занятого непосредственно на производстве, являются малайзийцами. CRRC Rolling Stock Center — первая база по производству китайского железнодорожного оборудования, размещенная за пределами Китая. С момента официального ввода в эксплутацию в октябре 2015 года предприятие выполнило множество заказов на поставку электрифицированных и легкорельсовых поездов. В настоящий момент оно в состоянии выпускать до 200 единиц рельсового подвижного состава в год. Фотографии Синьхуа

Бату-Гаджа /Малайзия/, 29 марта /Синьхуа/ — Предприятие по производству рельсового транспорта и оборудования CRRC Rolling Stock Center расположено в городе Бату-Гаджа малайзийского штата Перак на площади 204,6 тыс. кв м. 84 проц сотрудников предприятия и 92 проц персонала, занятого непосредственно на производстве, являются малайзийцами. CRRC Rolling Stock Center — первая база по производству китайского железнодорожного оборудования, размещенная за пределами Китая. С момента официального ввода в эксплутацию в октябре 2015 года предприятие выполнило множество заказов на поставку электрифицированных и легкорельсовых поездов. В настоящий момент оно в состоянии выпускать до 200 единиц рельсового подвижного состава в год. Фотографии Синьхуа

Бату-Гаджа /Малайзия/, 29 марта /Синьхуа/ — Предприятие по производству рельсового транспорта и оборудования CRRC Rolling Stock Center расположено в городе Бату-Гаджа малайзийского штата Перак на площади 204,6 тыс. кв м. 84 проц сотрудников предприятия и 92 проц персонала, занятого непосредственно на производстве, являются малайзийцами. CRRC Rolling Stock Center — первая база по производству китайского железнодорожного оборудования, размещенная за пределами Китая. С момента официального ввода в эксплутацию в октябре 2015 года предприятие выполнило множество заказов на поставку электрифицированных и легкорельсовых поездов. В настоящий момент оно в состоянии выпускать до 200 единиц рельсового подвижного состава в год. Фотографии Синьхуа