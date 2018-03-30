В Минобороны сообщили, сколько срочников призовут весной

Весенний призыв 2018 года стартует 1 апреля и продлится до 15 июля.

"Одна из особенностей заключается в существенном сокращении количества граждан, призываемых на военную службу. Если весной 2017 года в войска было направлены 142 тысячи новобранцев, то в предстоящую кампанию подлежат призыву 128 тысяч человек, что на 10% меньше", — сказал Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

Он объяснил, что такое снижение связано с увеличением числа военных по контракту.