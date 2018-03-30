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В Минобороны сообщили, сколько срочников призовут весной
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В Минобороны сообщили, сколько срочников призовут весной 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В ходе весеннего призыва в 2018 году призовут на 10% меньше солдат-срочников, чем весной 2017 года, сообщил врио начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.
Весенний призыв 2018 года стартует 1 апреля и продлится до 15 июля.
"Одна из особенностей заключается в существенном сокращении количества граждан, призываемых на военную службу. Если весной 2017 года в войска было направлены 142 тысячи новобранцев, то в предстоящую кампанию подлежат призыву 128 тысяч человек, что на 10% меньше", — сказал Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».
Он объяснил, что такое снижение связано с увеличением числа военных по контракту.
Бурдинский напомнил, что призыв будет проводиться не во всех регионах РФ. «Это касается Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также ряда муниципальных образований Камчатского, Красноярского, Пермского краёв, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, где призыв проводится только один раз в год», — добавил он.
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