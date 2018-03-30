Для Болтона Россия — часть новой «оси зла»

Администрация Трампа, похоже, ужесточает свою позицию по России , но для новоиспеченного советника по вопросам национальной безопасности это все равно недостаточно жестко. Джон Болтон (John Bolton) считает, что Трампу пора переходить к решительным действиям против Москвы , и вовсе не только по отношению к нападкам Владимира Путина на американскую демократию.

В своей речи в Высшей школе национальной безопасности Дэниэла Моргана (Daniel Morgan Graduate School of National Security) в прошлом месяце Болтон изложил свой проект стратегии ответа на вмешательство России в президентские выбор 2016 года и на российскую агрессию по всему миру. Тогда Болтон еще не знал, что всего через несколько недель сможет воплотить свои планы в жизнь в качестве ведущего внешнеполитического советника президента.

Администрация Трампа недостаточно жестко ответила на российскую атаку на США и наши демократические институты, заявил Болтон. По его словам, Путин должен ответить за свои действия по всей строгости.

«Я считаю, сейчас — наилучшее время для президента Трампа явственно дать понять, что он решительно не потерпит дальнейших вмешательств в наши выборы ни стороны России, ни со стороны какой бы то ни было другой страны», — заявил Болтон. — Безотносительно того, был ли, по вашему мнению, сговор в угоду Трампа или Клинтон, вмешательство русских недопустимо. По сути это атака на американскую конституцию».

США должны предпринять активные меры в «киберпространстве и в других сферах», заявил Болтон, выдвигая ответные наступательные действия против российских агентов. По его мнению, сдержать Россию и другие страны получится лишь подавляющими методами.

«Я не считаю, что ответ должен быть пропорциональным. Напротив того, я полагаю, ему следует быть весьма ассиметричным», — заявил Болтон.

Но и на этом Трампу останавливаться не следует, считает Болтон. В своих дальнейших заявлениях он объяснил, что США должны оказать противодействия целому ряду посягательств со стороны Кремля — включая поддержку сирийского режима, альянс с Ираном , подрыв санкций против Северной Кореи и согласованные действия с Китаем по противодействию Западу.

По мнению Болтона, Россия представляет собой набор вызовов, бороться с которыми следует только в их совокупности. В его картине мира противники Америки связаны воедино в сложную сеть. Болтон уверяет, что Россия и Китай «выступают друг для дружки вторым пилотом» в ООН и «фактически имеют территориальное разделение труда в мире».

Российско-иранский альянс в Сирии представляет собой угрозу для всего региона, заявил Болтон. Это значит, что в борьбе с терроризмом США не могут полностью доверять России как партнеру. «Российское проникновение на Ближний Восток возымело далеко идущие последствия», — сообщил Болтон, — «русские сотрудничают с ключевым спонсором терроризма в мире».

Что же до Ирана и Северной Кореи, то они объединяют усилия в разработке баллистических ракет и, возможно, ядерных технологий. Это значит, что проблемы тесно связаны друг с другом и не могут быть решены по отдельности. После войны в Ираке , чьим сторонником Болтон является до сих пор, сотрудничество Северной Кореи и Ирана дало новую жизнь метафоре «ось зла», заявил он. (Термин axis of evil был использован президентом США Джорджем Бушем в 2002 году для описания режимов, спонсирующих, по мнению США, терроризм или разрабатывающих оружие массового поражения — прим. перев.)

По крайней мере, еще месяц назад никакого смысла в переговорах с Северной Кореей Болтон не видел — зато минусы всячески подчеркивал. «Что касается распространения ядерного оружия, то цена переговоров — это потерянное время», — заявил он.

В общем и целом, Болтон считает, что перед Трампом стоит ряд проблем, которые он назвал «накопившимися счетами за бездействие предыдущих администраций, время оплаты которых подошло».

Из своих рекомендаций Болтон секрета не делает. Он хочет использовать военную силу для того, чтобы не позволить Северной Кореи — и возможно Ирану — обзавестись средствами для ядерной атаки на США. О способностях же США предотвратить распространение ядерного оружия иным способом он питает скепсис.

«Всякий, кто утверждает, что ядерное сдерживание в многополярном мире работает так же, как и в годы холодной войны, попросту спекулирует», — считает Болтон.

Мнение Болтона российскому вопросу идет вразрез с позицией Трампа, который неоднократно подчеркивал, что хотел бы поддерживать дружбу с Путиным в надежде улучшить американо-российские отношения. И все же большинство его советников скорее склоняются к точки зрения Болтона.

Посол США в ООН Никки Хейли (Nikki Haley) во вторник обрушилась с критикой в адрес России, обвинив ее в массовом убийстве гражданских лиц в Сирии и нарушении режима прекращения огня. Во вторник же министр обороны Джеймс Мэттис (James Mattis) заявил, что Кремль в ходе покушения на бывшего российского шпиона в Великобритании использовал «оружие массового поражения».