Кто родился 30 марта 

Александр Николаевич Васильев (36 лет), член Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству. Работал в Псковском государственном политехническом институте. Александр Васильев — создатель интернет-сообщества «Убитые дороги Пскова», а также организатор ряда городских акций, в том числе «Я плачу налоги — где дороги?» и «Марш пустых канистр по убитым дорогам». Избирался депутатом Государственной Думы VIсозыва, входил в думский комитет по транспорту.
Алексей Николаевич Диденко (35 года), председатель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Был депутатом Законодательной думы Томской области и Думы г. Томска. Избирался депутатом Государственной Думы VIсозыва.
А ещё в этот день родились:
Татьяна Геннадьевна Воронова, руководитель Аппарата Государственной Думы. Избиралась депутатом Госдумы V созыва, была членом Центральной избирательной комиссии РФ. Работала в Управлении Администрации Президента РФ по внутренней политике: начальник Департамента по взаимодействию с политическими партиями, заместитель начальника управления, руководитель управления. В октябре 2016 года была назначена руководителем Аппарата Государственной Думы.
Клаус Шваб (80 лет), основатель и бессменный председатель Всемирного экономического форума. Работал в ООН: был официальным советником генерального секретаря на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, возглавлял заседания консультативного совета ООН по устойчивому развитию и исполнял функции вице-председателя в комиссии ООН по развитию и планированию.
Клаус Шваб — автор 5 крупных трудов и многочисленных публикаций по экономике, стратегии и тактике современного бизнеса.
Сергей Владимирович Ильюшин (1894-1977), советский авиаконструктор, трижды Герой Социалистического Труда. С 1935 года возглавлял Опытное конструкторское бюро авиазавода им. В. Р. Менжинского (ныне — Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина). Под его руководством были созданы штурмовики Ил-2, Ил-10, бомбардировщики Ил-4, Ил-28, пассажирские самолёты Ил-12, Ил-14, Ил-18, Ил-62, а также ряд опытных и экспериментальных самолётов.