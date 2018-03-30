Кто родился 30 марта

Александр Николаевич Васильев (36 лет), член Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству. Работал в Псковском государственном политехническом институте. Александр Васильев — создатель интернет-сообщества «Убитые дороги Пскова», а также организатор ряда городских акций, в том числе «Я плачу налоги — где дороги?» и «Марш пустых канистр по убитым дорогам». Избирался депутатом Государственной Думы VIсозыва, входил в думский комитет по транспорту.

А ещё в этот день родились:

Клаус Шваб (80 лет), основатель и бессменный председатель Всемирного экономического форума. Работал в ООН : был официальным советником генерального секретаря на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, возглавлял заседания консультативного совета ООН по устойчивому развитию и исполнял функции вице-председателя в комиссии ООН по развитию и планированию.

Клаус Шваб — автор 5 крупных трудов и многочисленных публикаций по экономике, стратегии и тактике современного бизнеса.