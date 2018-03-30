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Как отдохнуть в Турции с шиком: явки и пароли
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Как отдохнуть в Турции с шиком: явки и пароли 

WMJ.ru 59 минут назад
Фото: WMJ.ru
По оценкам экспертов и независимым рейтингам, самые лучшие пляжи Турции находятся в городке Белеке. Расположился он рядом с популярной Антальей, хотя ее, а также Аланью, Сиде, Кемер и Стамбул обошел по качеству курортного отдыха. Если сравнивать Турцию, например, с Индонезией, то Белек — это настоящее восточное Бали. Здесь все продумано для шикарного отдыха: от удивительно белоснежного песка до роскошных отелей с виллами и развитой инфраструктурой. При этом Белек считается центром гольфа и туризма и поэтому способен понравиться даже самым взыскательным путешественникам.
Туристический сезон начинается уже в апреле и продолжается до самого ноября. Погода комфортная, особенно в бархатный сезон, когда днем температура воздуха колеблется в районе 20-30 градусов тепла.
Летать в Турцию россиянам очень комфортно: виза не нужна, а на паспортном контроле попросят лишь заграничный паспорт. Добраться до Белека не сложнее и не дольше, чем в любой другой курортный турецкий город. Из Москвы летает множество прямых рейсов до Антальи, а из самого аэропорта до Белека на транспорте можно доехать всего за 30 минут.
И здесь начинается самое приятное — отели. В Белеке много великолепных гостиниц, от которых невозможно оторвать взгляд. Наиболее примечательный — Ela Quality Resort Belek. На огороженной территории в 110 тысяч квадратных метров прямо у морского пирса раскинулся комплекс с обширными бассейнами, теннисным кортом, футбольным полем, конечно же, шикарными гостиничными номерами и семью ресторанами разных кухонь мира. Ух, и это еще не все!
В самом отеле предлагается остановиться в просторных светлых номерах с панорамными окнами, собственным балконом или даже террасой с видом на море, горы или прекрасный сад. И все это доступно уже в стандартных комнатах. Люксы же представляют варианты для новобрачных с джакузи, живыми цветами, встречей в аэропорту с шампанским и цветами, а также особенным «завтраком любви».
Остальные люксы, площадь которых начинается от 96 квадратных метров и заканчивается королевскими 375 квадратными метрами, предполагают обязательное наличие гостиной, во многих есть джакузи, комнаты на нескольких этажах и, конечно же, встречу в аэропорту.
А вот большой компанией из 8 и 10 персон лучше остановиться в одной из великолепных вилл. Таким образом, в распоряжении гостей будет собственный двухэтажный дом с бассейном, садом, террасой и в каких-то случаях даже фитнес-залом. Плюс в стоимость виллы включен VIP-трансфер из аэропорта и обратно, круглосуточное обслуживание, личный дворецкий, а также ускоренная регистрация на вилле и бесплатное бронирование столиков в ресторанах.
К слову, рестораны здесь на любой вкус: японские, мексиканские, итальянские — и все в роскошном аутентичном стиле. Главным считается Enderun с богемной обстановкой, шведским столом и современной турецкой и мировой кухнями. Самым атмосферным — Pier Bar, который находится на деревянном островке вокруг водного пространства.
Не забывают в Ela Quality Resort Belek и свою историю, поэтому в аутентичном ресторане Ab-ı lâl подают блюда Османской империи. Особенно гордятся тут своим «Кюшнеме из ягненка», который получил звание лучшего блюда на Международном гастрономическом конкурсе.
А вот знаком качества, но другого рода отмечен местный спа-центр AB-I ZEN SPA & Wellness, который сертифицирован Европейской спа-ассоциацией. Поэтому по-настоящему эффективно разгонять набранные калории после сытного ужина получится не только в фитнес-зале, но и на одной из программ центра: занятиях танцами, аквааэробике или йоге. В ход можно пустить и более тяжелую артиллерию — взять персональную программу упражнений и похудения или же расслабиться и получать удовольствие в турецкой бане в VIP-зоне или на традиционном тайском массаже.
А когда расслабленным выходишь после приятных процедур полюбоваться морским закатом, понимаешь, что попал в настоящий защищенный рай, из которого совершенно не хочется возвращаться.
А ты уже отдыхала в Турции? Рассказывай о своих впечатлениях и личных лайфхаках для незабываемого отдыха!
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Текст: Дарья Антипина
Фото: пресс-служба, Shutterstock/VOSTOCK
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