День 30 марта в истории

День вулканолога в России

Неофициальный праздник ученых, которые занимаются изучением вулканов. Дата выбрана в память о мощном извержении вулкана Безымянный 30 марта 1956 года на Камчатке. Это было самое первое извержение на полуострове, которое детально было изучено вулканологами.

11 лет назад (2007) в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге прошло первое заседание Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

Белоруссии, Казахстана, Организация была создана в ноябре 2006 года. В неё входят представители парламентов Армении Киргизии , России и Таджикистана . Парламентское Собрание России и Белоруссии, Народная Скупщина Сербии и нижняя палата Национальной Ассамблеи Афганистана имеют статус наблюдателей.

Вячеслав Володин. С 2016 года председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ является спикер Государственной Думы

37 лет назад (1981) в СССР было введено летнее время.

Впервые в нашей стране стрелки часов перевели на час вперёд в июле 1917 года. Практика перехода с «летнего» на «зимнее» время и обратно продолжалась до 1924 года. В 1930 году на всей территории СССР было введено декретное время и до 1981 года страна жила, на час опережая естественный суточный цикл.

Перевод стрелок часов был возобновлен с 30 марта 1981 года. В СССР, а позднее в России переход на «летнее» время осуществлялось в ночь последней субботы на последнее воскресенье марта, а на «зимнее» — в ночь последней субботы на последнее воскресенье сентября (с 1996 года — октября).

В 2011 году был подписан закон, в соответствии с которым отменялся сезонный перевод стрелок часов в России. В стране стала действовать система исчисления времени, опережающая астрономическое время на два часа, что вызвало недовольство большинства россиян, так как световой день зимой сместился на вечерние часы. В 2014 году был подписан закон о переходе России с 26 октября 2014 года на «зимнее» время, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок осуществляться не стал. Однако ряд российских регионов по-прежнему продолжают жить по летнему времени.

Аляска была открыта русскими исследователями Михаилом Гвоздевым и Иваном Федоровым в 1732 году. Новые территории осваивались русскими промышленными компаниями, путешественниками и правительственными экспедициями. В 1799 году для управления Аляской была учреждена Российско-американская компания.

30 марта 1867 года договор о продаже Аляски в Вашингтоне подписали российский посланник барон Эдуард Стекль и государственный секретарь США Уильям Сьюард . За 7,2 миллиона долларов золотом (по 2 цента за акр земли) к США перешли весь полуостров Аляска, Александровский и Кадьякский архипелаги, острова Алеутской гряды, а также несколько островов в Беринговом море. Общая площадь проданной сухопутной территории составила около 1,5 миллиона квадратных километров. 15 мая 1867 года договор утвердил император Александр II, а 18 октября того же года Аляска официально была передана США.

162 года назад (1856) был подписан Парижский мирный договор, завершивший Крымскую войну 1853-1856 годов.

Франция, Война между Россией и коалицией стран, в которую входили Великобритания Турция и итальянское Сардинское королевство, была вызвана столкновением интересов этих стран на Ближнем Востоке и Балканах.

Она началась в 1853 году между Россией и Турцией. Первоначально Россия одержала ряд побед на Кавказе, а русский флот под командованием Павла Нахимова полностью уничтожили турецкий в Синопском сражении. В 1854 году, для того чтобы предотвратить поражение Турции, в войну вступили Англия и Франция, а позднее — Сардинское королевство.

Боевые действия велись на Кавказe, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Чёрном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, и даже на Камчатке и Курилах. Основные же события войны развернулись на юго-западном побережье Крымского полуострова, где расположен Севастополь — главная российская военно-морская база на Черном море.

Войска коалиции, высадившись в Крыму , нанесли ряд поражений российской армии и начали осаду Севастополя. После 339 дней обороны город был взят.

После его падения военные действия фактически прекратились. В начале 1856 года начались переговоры о заключении мирного договора.

30 марта 1856 в Париже представители России, Франции, Англии, Турции и Сардинии, а также Австрии и Пруссии подписали Парижский мирный договор. Согласно договоренностям, Россия в обмен на захваченные коалицией Севастополь, Балаклаву и другие крымские города возвращала Турции Карс. Также уступала Молдавскому княжеству устье Дуная и часть Южной Бессарабии. Кроме того, России и Турции запрещалось иметь на Чёрном море военный флот, а на побережье военные крепости и арсеналы. Черноморские проливы объявлялись закрытыми для военных судов всех стран.

276 лет назад (1742) императрица Елизавета Петровна издала указ «О воспрещении ездить в Москве по улицам на резвых лошадях».

В марте 1742 года Елизавета Петровна, взошедшая на престол в конце 1741 года, приехав в Москву из Петербурга на назначенную на начало мая коронацию, с возмущением констатировала, что в городе «многие всяких чинов люди ездят на резвых лошадях и давят и побивают людей». Императрица подписала указ «О воспрещении ездить в Москве по улицам на резвых лошадях». В документе говорилось: «Всем обывателям объявить с подписками, чтоб никто в Москве по улицам на резвых лошадях отнюдь не ездили и людям утеснения и убивства не чинили». Нарушителей указа лишали средств передвижения — их лошадей отправляли в царскую конюшню.

405 года назад (1613) костромской крестьянин Иван Сусанин совершил свой подвиг.

Он был взят отрядом польской шляхты в качестве проводника до села Домнино, где скрывался со своей матерью только что избранный на престол царь Михаил Фёдорович. Спасая царя, Сусанин намеренно завёл отряд в непроходимый болотистый лес, за что был убит.

227 лет назад (1791) была установлена новая единица длины — метр.

Она была установлена Национальным собранием Франции по предложению ряда академиков (Кондорсе, Лагранжа, Лапласа, Монжа и других). Метр был определён как десятимиллионная часть от одной четверти Парижского меридиана. В 1799 году из сплава 90% платины и 10% иридия был изготовлен эталон метра.

С 1983 года метр определяется как расстояние, которое свет проходит в вакууме за 1/299 792 458 секунды.