В Калининграде спустили на воду первый серийный траулер «Командор»

Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров этого проекта подписали завод «Янтарь» и Рыболовецкий колхоз им. Ленина ( Петропавловск-Камчатский ) в январе 2016 года. Первое судно, «Ленинец», спустили на воду в 2017 году.

"Хотелось бы поблагодарить за работу коллектив завода и нашего уважаемого заказчика. Скоро мы будем спускать на воду третье судно — это будет в начале лета. Хочу заверить, что все три корабля мы сдадим в срок с надлежащим качеством", — рассказал на церемонии спуска генеральный директор завода «Янтарь» (входит в ОСК) Эдуард Ефимов.

О борт судна разбили бутылку шампанского и дали команду начать движение со стапеля в погружной док.

"Мы эти суда давно ждем. Это уникальные суда, которые смогут решать все задачи, стоящие перед нами на Дальнем Востоке. Я уверен, что мы продолжим сотрудничество с калининградскими судостроителями", — рассказал председатель рыболовецкого колхоза им. Ленина Сергей Тарусов

Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS, длина судна — 50,6 м, ширина — 12 м. Оно может действовать круглогодично, вылавливая двумя видам тралов, снюрреводом и кошельковой сетью практически все виды рыб дальневосточного региона: минтай, палтус, иваси, сельдь. Кроме того, в течение недели рыбаки смогут хранить выловленную не в замороженном, а в так называемом спящем (охлажденном) состоянии, доставляя ее свежей до потребителей. Каждое судно, несмотря на компактные размеры, сможет брать на борт до 500 тонн рыбы.