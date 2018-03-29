Состоялось первое заседание Совета руководителей приграничных областей Узбекистана и Кыргызстана 

Ташкент, 29 марта /Синьхуа/ — Сегодня в узбекском городе Фергана состоялось первое заседание совета хокимов /полномочных представителей правительства/ приграничных областей Узбекистана и Кыргызстана под председательством премьер-министров двух стран. Об этом сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
Участники рассмотрели вопросы реализации расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, углубления культурно-гуманитарных связей, улучшения условий пересечения узбекско-кыргызской государственной границы и функционирования пунктов пропуска.
По итогам встречи подписан соответствующий протокол, следующее заседания совета пройдет на территории Кыргызстана. —0—