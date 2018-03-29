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Треугольный сад с деревянными скамейками может переехать с ул. Ленина
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Треугольный сад с деревянными скамейками может переехать с ул. Ленина 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Этот вопрос будет рассматриваться совместно общественностью, городскими властями и новым собственником здания по улице Ленина, которое находится по соседству с арт-объектом. Напомним сейчас здание бывшей столовой ВоГУ выкуплено инвестором. Накануне во время очистки собственником территории от снега деревянную конструкцию повредила уборочная техника.
Напомним, «Треугольный сад», представляющий собой конструкцию из шести деревянных скамеек был создан в 2012 году молодыми архитекторами в рамках проекта «Активация». После инцидента они высказали опасение, что созданный ими арт — объект будет демонтирован. Но городские власти заявили, что таких планов нет.
«Данный «Треугольный сад» находится в муниципальной собственности. За его состоянием следит Департамент городского хозяйства — ежегодно объект красят, если необходимо ремонтируют. В этом году также предусмотрен ремонт и покраска», — сообщила заместитель начальника Департамента городского хозяйства Светлана Тимофеева.
Убирать скамейки не собирался и новый собственник здания по адресу ул. Ленина, 15б, где планируется разместить общественный центр. Как пояснил инвестор, техника, расчищая проезд, случайно повредила одну из шести конструкций.
«Слой снега очень большой. А конструкции достаточно низкие, их не было видно. Спецтехника расчищала снег и задела скамейку. Сейчас эта малая архитектурная форма находится на нашем складе, на ответственном хранении. Остальные находятся на прежнем месте. О демонтаже и вандализме речи не идет, — рассказал собственник здания по Ленина, 15 б Юрий Мельников. — Мы готовы восстановить объект и предлагаем перенести эти конструкции в более удобное место, которое устроит все стороны».
Необходимость переноса «Треугольного сада» и возможные для этого места городские власти обсудят вместе с общественностью.
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