В Москве отметили положительный опыт работы воронежских ТОСов 

Об этом говорили на совете законодателей ЦФО.
Положительныйопыт работы воронежских ТОСов сегодня отметили на совете законодателей ЦФО в Москве. Кроме этого, там обсудили введение уголовной ответственности для тех, кто способствует незаконной миграции. В качестве наказания предлагается штраф до 200 тыс. рублей, либо принудительные работы сроком до 3 лет. Кроме этого говорили о реализации демографических инициатив президента и о популяризации добровольческого движения. Возглавил заседание полномочный представитель президента в центральном федеральном округе Алексей Гордеев. Наш регион представлял спикер областной думы Владимир Нетёсов, который озвучил коллегам предложения по корректировке законодательства в сфере волонтёрства. Воронежская область — один из лидеров в этом направлении. Региональный закон в поддержу добровольческой деятельности был принят ещё 5 лет назад. А его реализация шла параллельно с развитием общественного самоуправления. — Очень важно разбудить людей, чтобы они понимали, что на 90% их жизнь зависит от того, как они работают, учатся, какая у них гражданская позиция, как они умеют объединяться, защищать свои интересы, ставить жестко вопросы перед властью. И в этом смысле опыт, наработанный в Воронежской области, идёт через ТОСы, когда люди участвуют во всём. Как исполнители работ, как контролёры работ. Чтобы каждый чиновник понимал, что он всего лишь оказывает услуги людям своего района или области. И чтобы через волонтёрство поменялась психология и людей, и власти, — отметил полномочный представитель президента в ЦФО Алексей Гордеев. — Вводим льготы для волонтёров, начиная от поступления в вузы. Сейчас рассматриваем введение мер господдержки по проезду волонтёров к обеспечению их деятельности. Потому что наша область довольно большая и 300 км от одной локации до другой — волонтёры на энтузиазме не смогут. Поэтому будем настаивать и выделять деньги из областного бюджета, — сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.