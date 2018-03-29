У Шотландии появился еще один шанс выйти из Британии 

Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Шотландское правительство считает, что скандал с Cambridge Analytica может привести к уголовному расследованию и вызвать второй референдум в ЕС.
Министр Шотландии по Brexit Майкл Рассел отметил, что обвинения в неправильном подсчете голосов, в котором связаны Vote Leave, официальная кампания по Brexit, и опальная аналитическая компания по анализу данных Cambridge Analytica наводят на мысль о «большом скандале», который может повлиять на итоги референдума. «Я думаю, что скандал с Cambridge Analytica — серьезный скандал, который оказывает влияние на референдум по вопросу Brexit. Остаются серьезные вопросы относительно проведения референдума и использования ресурсов, и это новый ряд обстоятельств, который ставит под вопрос множество проблем. Я не знаю, куда это приведет. Но, думаю, нельзя не признать, что это фактор, который будет расти и дальше», — заявил Рассел. Отвечая на вопрос, может ли он допустить второй референдум в ЕС, Рассел сказал: «Я думаю, что это возможно. Сейчас сложилась ситуация, при которой высокопоставленные правительственные деятели, как утверждается, знали о действиях, которые противоречат избирательному праву. Это очень серьезная ситуация». Он также предложил провести уголовное расследование по этому вопросу. Рассел, ветеран SNP, стал инициатором попыток шотландского правительства сохранить Великобританию на едином рынке и избежать жесткого Brexit, который может обернуться катастрофой для экономики Шотландии. Он сказал, что скандал с Cambridge Analytica стал одним из факторов «политического сочетания», которое угрожает сорвать переговоры с ЕС. Другой включает в себя местные выборы в мае, где большие потери могут дестабилизировать Консервативную партию, слабую позицию премьер-министра Терезы Мэй и «непоследовательную» позицию Лейбористской партии в процессе Brexit.SNP ранее предположила, что настойчивость Мэй в отношении жесткого Brexit вне таможенного союза и единого рынка может стать оправданием для второго референдума о независимости Шотландии. Cкандал Cambridge Analytica На этой неделе осведомитель Кристофер Уайли предположил, что данные Cambridge Analytica и других компаний, возможно, изменили исход как президентских выборов в США, так и референдума по вопросу Brexit. На этой неделе Уайли, бывший сотрудник Cambridge Analytica, заявил, что канадская компания, связанная с материнской компанией фирмы SCL Group, провела анализ кампании Vote Leave перед референдумом в июне 2016 г. Уайли заявил, что исследования скорее всего, нарушили строгие законы об избирательном праве Великобритании и, возможно, повлияли на голосование, которое завершилось на отметке 52-48%. Второй осведомитель Шахмир Санни заявил, что кампания Vote Leave пожертвовала 625 тыс. фунтов стерлингов предположительно независимой группе кампании BeLeave, которая позволила сосредоточить средства в компании по предоставлению цифровых услуг со ссылкой на Cambridge Analytica, что, вероятно, станет нарушением законов о расходах. Глава кампании Vote Leave Доминик Каммингс выступил с решительным опровержением заявлений на прошлой неделе, назвав утверждения «фактически неправильными, безнадежно запутанными или бессмысленными». Он сказал, что истории, в которых даются фальшивые ссылки на Vote Leave — это «огромное количество людей, которые сделают все, чтобы попытаться изменить общественное мнение с тем, чтобы отменить референдум». Он сказал, что эти истории представлены осведомителями, которые «заявляли о том, чего не видели сами».