Инвесторы из КНР заинтересовались строительством дороги в Приморье

Мэрия и краевая администрация занимаются поиском инвесторов. Одна из компаний, проявившая серьезный интерес к проекту, — корпорация «Гуанда» из Китайской Народной Республики , построившая у себя на родине пять крупных скоростных автомагистралей, в том числе кольцевую автомагистраль вокруг города Чанчунь (G0102).

В феврале ее представители побывали с очередным рабочим визитом во Владивостоке и обсудили с новым руководством города ( Виталий Веркеенко принял присягу 28 декабря 2017 года) детали возможного сотрудничества, в том числе организационные, юридические, финансовые модели реализации строительства ВКАД. Специалистов корпорации интересовали вопросы технико-экономического обоснования, планируемые сроки и этапы реализации проекта, возможные поставки стройматериалов и другие детали.

— На сегодняшний день определен маршрут прохождения трассы и технические параметры сооружений, включая количество мостов, развязок, подпорных стен, а также земельные участки, которые попадают в зону строительства. Проект сооружения кольцевой дороги разбит на несколько этапов, первый из них прошел техническую проработку и расчет финансовой модели для потенциальных инвесторов, — пояснил начальник управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Леонид Вильчинский

Глава столицы Приморья Виталий Веркеенко, поблагодарив гостей за интерес к важнейшему для развития Владивостока проекту, отметил, что городу очень нужны новые дороги и транспортные развязки.

— Создание Владивостокской кольцевой дороги разгрузит многие городские магистрали, сделает передвижение по городу более комфортным. Мы готовы предоставить на рассмотрение все необходимые расчеты и параметры объекта. В качестве бизнес-модели сотрудничества с инвесторами может быть подготовлено концессионное соглашение, — подчеркнул он.

Пресс-служба администрации города сообщила по итогам переговоров, что председатель правления корпорации «Гуанда» — Гао И «подчеркнул высокую заинтересованность в реализации проекта и готовность инвестировать не только в строительство дороги, но и внести свой вклад в развитие региона, в укрепление добрососедских отношений между нашими странами».

Напомним, впервые идея строительства ВКАД прозвучала в 2013 году в ходе выборной кампании мэра Владивостока. Горожане и экспертное сообщество горячо поддержали проект, направленный на разгрузку улиц. Речь идет о строительстве скоростной магистрали вдоль Амурского залива — от Седанки до мыса Токаревского, чтобы затем закольцевать ее через сеть новых дорог и мостов (между материковой частью Владивостока и островами Елены и Русский) с трассой «остров Русский — Патрокл — Седанка — Де-Фриз». Предпроектные проработки выполнены ЗАО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург».

В 2015 году расчет экономической эффективности проекта ВКАД подготовила компания Ernst & Young. Разработчик предложил сочетать прохождение магистрали по прибрежной полосе Амурского залива (на отдельных участках существующей улично-дорожной сети) и по его акватории (низководный мост, эстакады и тоннели). В целом же предстоит возвести 11 мостов и путепроводов. Строительство предложено разбить на пять этапов, чтобы сразу включать готовые участки в транспортную схему города.

Японии, В сентябре 2015 года проект обсуждался на первом Восточном экономическом форуме, интерес к нему проявили компании из КНР, Республики Корея Италии и других стран. Как сообщили в администрации города, «разработку технико-экономического обоснования проекта ВКАД профинансировала Корейская ассоциация строителей международных проектов, курируемая правительством Республики Корея, а подготовила компания „Юшин Инжиниринг“. В декабре 2016 года она презентовала ТЭО проекта в администрации Владивостока.

Объекты ВКАД, которые предстоит построить, включены в Генеральный план развития Владивостока на период до 2030 года. Как сообщил губернатор Андрей Тарасенко на заседании Общественного экспертного совета по транспортной политике, краевые власти занимаются поиском инвесторов для строительства второго моста на остров Русский, в районе мыса Токаревского.

По мнению мэра Владивостока, „проект непростой, как с точки зрения строительных технологий, так и экономики“, но строительство второго моста значительно улучшит транспортную доступность острова Русский, обеспечив вывод грузового транспорта из порта Владивосток на трассу Седанка — Патрокл, минуя центр города. При этом ВКАД должна стать не транзитной, а полноценной городской дорогой, поэтому проектом предусмотрено семь транспортных развязок.

— У нас есть концепция и технико-экономическое обоснование. Первый участок можно построить в рамках концессионного соглашения, он окупаем. Конечно, требуется время на поиск инвестора, проектирование, изыскания и строительные работы, но мы предпримем все усилия, чтобы завершить эту работу как можно раньше. Я уже поручил подготовить проект планировки территории, не дожидаясь концессионного соглашения, чтобы не терять время. Я для себя ставлю задачу завершить первый этап ВКАД в течение пяти лет, — сообщил Виталий Веркеенко.

О необходимости строительства дублирующей дороги во Владивостоке губернатор и мэр проинформировали помощника президента России Игоря Левитина на рабочем совещании, посвященном проблемам развития транспорта.

— Транспортная нагрузка на город растет из-за увеличения объемов перевозок в морском порту. Здесь необходимо провести мероприятия, чтобы оставить только чистые грузы, вывести все грязные. А центр — прекрасное место для развития рекреационной зоны и туризма. Если для города этот ключевой проект, можно попробовать эту дорогу сделать в формате государственно-частного партнерства и представить проект инвесторам на Восточном экономическом форуме, — предложил Игорь Левитин.

справка

Общая протяженность ВКАД — 22,6 км, объем транспортного потока — от 70 до 85 тыс. автомобилей в сутки при скорости 80 км/ч. Проезд по ней планируется сделать платным — от одного до четырех долларов, в зависимости от протяженности проезда по автомагистрали.

По предварительным оценкам, на строительство ВКАД потребуется 1,2 миллиарда долларов. Реализовать масштабный проект предлагается методом государственно-частного партнерства со сроками его поэтапного ввода участков.