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Места скопления людей в Заполярье проверили на безопасность
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Места скопления людей в Заполярье проверили на безопасность 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Lenta.ru
63 объекта с массовым пребыванием людей Салехарда получили паспорта безопасности. Сейчас предприниматели закупают либо монтируют в заведениях современные системы видеонаблюдения, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».
По данным издания, проверки осталось пройти пяти подобным объектам.
В процессе подтверждения безопасности владельцы заведений развлекательного характера также рассказали степени готовности паспортов безопасности на заседании межведомственной комиссии по противодействию экстремистской и террористической деятельности, которое провел глава администрации Салехарда Иван Кононенко.
Начальник ОМВД России по Салехардк Дмитрий Соловьев сообщил, что сотрудники полиции дополнительно мониторят интернет, чтобы предупредить террористические угрозы.
Ранее жители Заполярья почтили минутой молчания память погибших в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, в том числе — 41 ребенок.
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